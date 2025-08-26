“조속한 시일 내 지선 준비 기획단 발족” 尹 접견 여부엔 “사정 변화 없으면 약속 지킬 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 신임 국민의힘 대표는 26일 “원내 107명이 하나로 뭉쳐 가는 것이 최선”이라면서도 “단일 대오에 합류하지 못하는 분들과 당을 분열로 몰고 가는 분들에 대해서는 결단이 필요하다”고 말했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 당선 직후 열린 기자회견에서 “단일 대오로 뭉쳐 제대로 싸우는 야당의 모습을 보여드리겠다”며 이같이 밝혔다.

찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파에 대한 조처인지를 묻는 말에 장 대표는 “찬탄파라고 이름을 거명한 적이 없다”며 “지금부터 단일 대오에서 이탈하고 ‘내부 총질’을 하는 분들에 대해 결단하겠다고 한 것이다. 무슨 계파의 누구라고 말한 적은 없다”고 했다.

장 대표는 “107석인 국민의힘은 함께 싸울 의지가 있는 자유 우파 시민과 연대해 싸우는 방법밖에 없다”며 “원내 단일 대오가 되지 않으면 밖의 우파 시민들과의 연대가 불가능하다”고 주장했다.

그는 “조직도 없이 선거를 치러 낼 수 있었던 것은 새로운 미디어 환경이 있었기 때문”이라며 “당원들이 압도적 지지를 보낸 것은 많은 보수 유튜버가 당원들에게 ‘왜 장동혁이 돼야 하는지’를 한목소리로 지지했기 때문”이라고 말했다.

장 대표는 이재명 대통령 및 정청래 더불어민주당 대표와의 만남 계획을 묻는 말에는 “필요하다면 누구든 만나 정치를 하겠다”며 “우리 당 지지율이 오르고 여당과 이재명 정부 지지율이 내려갈 때 힘의 균형이 맞춰지고 진정한 협치가 가능하다”고 답했다.

당직 인선에 대해서는 두고 “실질적 능력을 중심으로 인사하고 기계적 탕평은 하지 않을 생각”이라고 밝혔다.

또 “조속한 시일 내 지선 준비 기획단을 발족하겠다”며 “문제가 많은 당협은 정비할 필요가 있고 적절한 시점에 조직강화특별위원회를 가동할 생각”이라고 했다.

장 대표는 수감 중인 윤석열 전 대통령을 접견하겠다고 밝혔던 것과 관련해서는 “당원과 국민에게 약속한 것은 특별한 사정 변화가 생겨 지킬 수 없는 상황이 아니면 약속을 지키겠다”고 언급했다.