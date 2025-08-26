강훈식 비서실장, “장기적이고 종합적인 문제 논의 위한 핫라인 구축 필요하다고 판단” “비공개 원칙 미국측에서 주문해”

[헤럴드경제(워싱턴)=서영상 기자] 강훈식 대통령 비서실장이 향후 미국과의 통상협상 과정의 긴밀한 소통을 위해 수지 와일스 미국 대통령 비서실장과 핫라인을 구축하기로 했다.

강 실장은 25일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 주변에 마련한 프레스센터에서 브리핑을 갖고 “지난 통상 협상 이후에 양국 대통령의 회담을 준비하면서 장기적이고 종합적인 문제의 논의를 하기 위한 핫라인 구축이 필요하다고 판단했다”면서 “그결과 트럼프 대통령의 신뢰를 받고잇는 수지 와일스 비서실장이 적합하다고 판단했으며, 2주전부터 추진하게 됐다”고 전했다.

이어 “최초 만남에 대해 긍정적이었다”면서 “비공개 원칙을 미국 측에서 주문했고 일주일전 마지막으로 면담일정을 확정했다. 경제, 안보, 관세 등 여러 협상의 여러주체가 준비하고 있기 때문에 그 협상에 집중할 수 있도록 양국의 비서실장들은 일정을 공개하지 않고 진행했다”고 밝혔다.

이례적으로 비서실장이 대통령의 순방일정에 동행하자 일각에서는 정상회담을 앞두고 한미 협상과정에 차질이 발생한 것 아니냐는 추측성 기사들이 쏟아진 것에 대한 해명이다.

강 실장은 “(25일) 오전 10시30분 부터 40분간 백악관에서 비서실장과 만나게 됐다”면서 “(그 과정에서) 트럼프 대통령의 오전 트루스소셜에 올린글과 관련해 한국정치 상황에 대한 오해를 불식시킬 수 있게 말씀드렸고, 트럼프 대통령에게 이 문제에 대한 정확한 사실관계를 다시 보고해달라고 요청했다”고 밝혔다.

회담 3시간 전 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있나? 숙청이나 혁명(a Purge or Revolution)처럼 보인다”며 “우리는 거기서 사업을 할 수 없다”라는 글을 올려 회담은 만남 직전까지 진통이 이어졌다.

그러면서 강 실장은 “협상 전반에 대해서도 양국의 비서실장은 심도있게 논의했으며 협상타결의 동력을 마련하는데 있어서 서로 간의 협조를 요청했다”며 “추후에 비서실장간 채널을 통해서 계속 소통해나가기로 했다”고 밝혔다.