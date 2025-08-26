ㅇ[헤럴드경제=민성기 기자] ‘사생활 논란’에 휘말리며 활동을 중단했던 가수 김건모가 6년 만에 가요계에 복귀한다.

26일 공연기획사 아이스타미디어컴퍼니에 따르면, 김건모는 오는 9월27일 오후 5시 부산 KBS홀에서 ‘25-26 김건모 라이브 투어 - 김건모’를 연다.

이후 10월18일 오후 5시 대구 엑스코(EXCO) 1층, 12월20일 오후 5시 대전 DCC대전컨벤션센터 제1전시장, 내년 1월 서울에서 공연한다.

김건모가 활동을 재개하는 것은 그가 성폭행 의혹에 휩싸였던 2019년 이후 6년 만이다.

‘핑계’, ‘잘못된 만남’ 등 다량의 히트곡과 당시 출연한 예능에서의 활약으로 인기를 누린 김건모는 사생활로 인한 각종 송사에 휘말리면서 모든 활동을 중단했고, 이후 2021년 검찰에서 무혐의 처분을 받아 의혹을 벗었다.

공연제작사는 “김건모는 무대를 떠나 있었지만, 음악만큼은 단 한 순간도 놓지 않았다는 것이 측근들의 전언”이라며 “공백기 동안에도 그의 음악은 멈추지 않았다”고 말했다.

이번 전국투어 티켓 예매는 오는 29일 오후 2시 예스24에서 가능하다.