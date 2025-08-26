자체 개발 시스템 도입 AI 이상 여부 파악·원격 조치 내년 IPTV 400만대 적용

LG유플러스가 업계 최초로 자사 인터넷TV(IPTV) 고객을 대상으로 ‘불만 제로’에 도전한다. IPTV에 인공지능(AI) 기반 ‘고객 품질 예측 선제 조치 시스템(품질 예측 시스템)’을 적용해 고객이 체감하기 전에 불만을 해소한다는 전략이다.

LG유플러스는 26일 서울 중구 LG서울역빌딩에서 기자간담회를 열고, 자체 개발한 품질 예측 시스템을 소개했다. 해당 시스템은 IPTV나 공유기에서 발생하는 데이터를 AI가 분석해 이상 징후를 파악하고, 이상 발생 시 선제적으로 대응하는 역할을 한다.

이를 통해 LG유플러스는 통신사업자의 기본 중 하나인 ‘품질’에 집중한다는 방침이다. 품질은 지난해 12월 취임한 홍범식 LG유플러스 대표가 강조한 품질·보안·안전 등 3대 기본기 중 하나다.

강봉수 LG유플러스 품질혁신센터장(상무)은 “고객 누구나 인정하는 최고 품질의 서비스를 위해 AI 기반의 시스템을 개발했다”며 “향후 IPTV를 넘어 서비스 전 영역으로 AI를 확대 적용해 고객 불만 제로화에 도전하겠다”고 말했다.

품질 예측 시스템은 데이터 수집→ AI 학습→ 이상 탐지·조치 등 3단계로 운영되는 것이 특징이다. 여기에 최신 AI 딥러닝 기술을 사용해 이상 여부 탐지 정확도를 높였다. ‘데이터 수집’ 단계에서는 고객이 IPTV를 시청할 때 발생하는 단말 품질 데이터뿐만 아니라 인터넷 공유기, 네트워크 연결 상태 관련 데이터 등 약 700종을 수집한다. 이중 이상 여부 판단에 필요한 약 270종 데이터 선별 뒤, AI 분석이 가능한 형태로 가공해 사내 데이터 허브에 저장한다. 매일 반복되는 해당 과정을 통해 시스템은 최신 상태를 유지하고, 이상 여부를 빠르게 모니터링할 수 있다.

‘AI 학습’에서는 AI가 과거에 발생했던 서비스 이상 사례와 일반적인 사례를 비교·분석해 이상 탐지의 정확도를 높인다. 특히 딥러닝 기반 최신 AI 모델인 ‘시계열 데이터 처리 기술’을 통해 서비스 내 사소한 오류까지 식별 가능하도록 정밀도를 향상시켰다.

‘문제 탐지·조치’에서는 학습된 AI가 고객의 환경을 분석해 서비스 상태가 정상인지 판단한다. 이상 징후가 확인되면 단말기의 상태와 접속 환경을 점검하고, 재연결·재시작 등 가장 적합한 원격 조치 방법을 결정해 문제를 해결한다. 3단계 과정을 통해 LG유플러스는 매일 최적화된 AI를 활용해 고객들의 서비스 이상 여부를 모니터링한다.

품질 예측 시스템은 일평균 약 270종, 데이터 1조개를 분석한다. 이를 바탕으로 IPTV 서비스 이상 발생 시 AI가 1차적인 해결에 나선다. 예를 들어 실시간 방송에서 화질 저하 문제가 발생한 경우, 고객 불만 접수가 없더라도 AI가 이상을 파악해 재부팅이나 원격 조치 등 문제를 해결하는 식이다.

LG유플러스에 따르면 테스트 결과, 고객의 불만 접수 건수가 약 10% 줄었다. 고객의 불만을 예측하는 정확도는 약 30%로 나타났다. 원인 분석부터 해결까지 소요되는 시간도 크게 줄었다.

LG유플러스는 UHD4 셋톱박스를 이용하는 고객 90만명을 대상으로 품질 예측 시스템을 우선 적용하고, 내년 중 400만명에 이르는 모든 IPTV 고객으로 시스템을 적용할 계획이다. 아울러 IPTV뿐만 아니라 홈 네트워크 단말 전반에서 사람이 개입하지 않고 AI가 처리하는 ‘완전 자율 관리 체계’를 완성할 방침이다. 고재우 기자