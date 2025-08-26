장례·라이프케어 서비스 지원 교원그룹 계열사 혜택도 제공

교원라이프는 대한민국자율방범중앙회(이하 중앙회)와 장례·라이프케어 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

교원라이프는 지난 22일 충남 아산시 교원 도고연수원에서 중앙회와 업무협약을 체결했다. 이 자리에는 김태국 중앙회장, 최한길 교원라이프 교원예우서비스사업부문장 등이 참석했다.

중앙회는 주민 안전과 지역 치안을 위해 전국 각지에서 활동하는 자율방범대원을 대표하는 법정단체다. 전국적으로 4300여 조직, 11만여 명의 대원이 활동하고 있다.

이번 협약으로 전국 11만여 자율방범대원과 직계가족은 교원라이프가 운영하는 전국 7개 교원예움 장례식장에서 우대 혜택을 받게 된다. 구몬(교육), 교원웰스(렌탈가전), 교원투어(여행), 더스위트호텔·키녹(호텔) 등 교원그룹 계열사의 다양한 상품과 서비스 제휴 할인도 지원한다.

교원라이프 관계자는 “대한민국의 안전을 지키는 자율방범대원들의 공로에 감사하는 마음으로 이번 협약을 체결하게 됐다“며 ”앞으로도 더 많은 기업, 기관, 단체 등이 혜택을 받을 수 있도록 제휴를 확대해 나갈 계획“이라고 말했다.

앞서 교원라이프는 지난 5월 전국금속노동조합 기아자동차지부와 업무협약을 체결하고 조합원과 직계가족들을 위한 장례·라이프케어 우대 혜택을 제공하기로 했다. 김광우 기자