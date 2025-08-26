‘씽큐 AI’ 맞춤형 기능·고장 예방 유럽 이후 아시아, 중남미로 확대

LG전자가 다음달부터 인공지능(AI) 기반의 차세대 홈 플랫폼 ‘LG 씽큐(ThinQ) AI’(사진)를 유럽 시장에 본격 론칭한다고 26일 밝혔다. 다음달 5일부터 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 씽큐 AI 기반 맞춤형 가전을 대거 선보일 예정이기도 하다.

유럽에서는 기존 LG 씽큐를 통해 원격 가전 제어, 사물인터넷(IoT) 가전 연결 등의 편의 기능을 제공해 왔으나 최근 AI가전 제품군과 이를 사용하는 고객이 빠르게 늘어나며 다양한 기능과 서비스를 체계적으로 정비하고 대폭 확장해 씽큐 AI로 업그레이드했다.

LG전자는 이미 한국과 미국에서 씽큐 AI 플랫폼을 운영하며 성과를 거두고 있으며, 이번 유럽 론칭을 시작으로 아시아, 중남미 등으로 서비스를 순차 확대할 계획이다.

씽큐 AI는 가전을 구매한 이후에도 꾸준히 업그레이드하고 관리해 주는 플랫폼으로, 단순한 기기 제어 수준을 넘어 고객 맞춤형 기능 제공과 고장 예방까지 아우르는 것이 특징이다.

씽큐 AI는 ‘씽큐 업(ThinQ UP)’과 ‘씽큐 케어(ThinQ Care)’ 두 가지 핵심 서비스로 구성돼 있다.

‘씽큐 업’은 고객이 가전을 구매한 뒤에도 새로운 기능을 지속적으로 업그레이드할 수 있게 하는 서비스다. 예를 들어 반려동물이 생긴 고객은 세탁기·건조기에 펫케어 기능을 추가해 알레르기 유발 물질 제거 기능을 활용할 수 있다. 여름철 얇은 의류를 자주 세탁하는 고객은 건조 단계를 기존 5단계에서 13단계로 세밀하게 조절할 수 있어 의류 손상을 줄일 수 있다.

‘씽큐 케어’는 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고 제품의 고장이나 이상 징후를 분석해 고객에게 사전 안내하는 서비스다. 예컨대 냉장고의 온도 이상이나 도어 미세 열림이 감지되면 스마트폰 알림을 통해 즉시 알려준다. 고객은 서비스 엔지니어의 방문 없이도 앱을 통해 원격으로 제품 상태를 점검하거나, 필요시 신속하게 A/S 신청을 안내받을 수 있다.

