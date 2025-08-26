[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 송하윤(본명 김미선)에게 학창 시절 학교 폭력 피해를 봤다고 주장하는 남성 A씨가 100억원 규모의 손해배상 청구를 준비 중이라고 밝혔다.

A씨는 25일 온라인 커뮤니티를 통해 ‘송하윤 학폭 폭행 피해자입니다 4차 입장문’이라는 제목으로 장문의 글을 남겼다.

A씨는 “이 사안을 처음부터 폭로나 분쟁으로 끌고 가려는 의도가 없었다. 아시다시피 송하윤 씨와 그 법무법인은 피해자인 저를 ‘수배자’로 몰아가는 프레임까지 씌웠음에도 불구하고, 여전히 이 사건을 평화롭고 명예롭게 마무리할 수 있는 기회를 제안했다”라면서 “그러나 그들은 그 제안을 묵살했을 뿐만 아니라, 오히려 나를 역으로 고소하며 법과 윤리를 지켜야 할 대한민국의 법무법인이라는 집단이 ‘허위 주장’에 기반한 ‘범죄자 프레임’을 씌우는 방식으로 사회적 매장하려 했다”라고 했다.

이어 “이는 사실상 사회적 명예살인에 해당하는 행위이며, 그에 따른 정당하고 엄중한 처벌이 필요하다고 생각한다”라고 덧붙였다.

A씨는 “이 사건으로 인해 입은 직접적·간접적 피해에 대해 총 100억 원 규모의 손해배상 청구를 준비 중이다”라며 “해당 청구에는 정신적 고통, 국제적 명예훼손, 무고에 따른 형사 절차상 피해, 사회적 생존권 침해, 반론권 박탈, 공익적 진실 유포에 대한 방해, 해외 거주자로서 감당해야 했던 현실적 비용, 그리고 학교폭력 가해자의 2차 가해 재발 방지, 허위사실 유포 및 가해자의 역고소 심각성, 그리고 더 나아가 유사 사건 재발 방지를 위한 상징적 의미까지 모두 반영되어 있다”라고 했다.

그러면서 “이 사건은 단순한 민사소송을 넘어, 조직적이고 반복적인 가해 행위에 대한 징벌적 의미를 포함한 경고의 성격도 갖고 있다”라며 “이는 개인의 복수를 위한 싸움이 아니라, 사법 질서의 회복과 공익 보호를 위한 구조적 대응임을 분명히 밝힌다”라고 했다.

A씨는 지난해 4월 JTBC ‘사건반장’에 “20년 전인 2004년 8월 고등학교 재학 시절 한 학년 선배였던 송하윤에게 90분간 뺨을 맞았다”고 제보했다. 이후 온라인 커뮤니티에 송하윤에게 보낸 인스타그램 DM, 소속사 관계자와 나눈 카카오톡 메시지도 공개했다. 당시 송하윤 측은 “A씨와 일면식도 없다”며 학폭을 부인했다.

송하윤 법률대리인 법무법인 지음은 지난달 2일 “A씨를 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률위반(명예훼손) 및 위계에 의한 업무방해 혐의로 형사고소했다”고 밝혔다.

미국 시민권자인 A씨는 지난 21일 온라인 커뮤니티에 올린 글을 통해 송하윤에 대해서 무고죄, 정보통신망법상 명예훼손, 형법상 허위사실 명예훼손, 강요죄 혐의 등으로 고소하겠고 했다.