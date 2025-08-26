고급화 인테리어와 편의사양을 갖춰 프리미엄 트랙터 신제품 국내 공식 출시 고급 실내 편의사양으로 프리미엄 제품 요구 부응

[헤럴드경제=김성우 기자] 국내 수입 중·대형 트럭 시장을 선도하고 있는 볼보트럭코리아(사장: 박강석)는 프리미엄 제품에 대한 수요 증대에 따라 업그레이드된 디자인과 안전성, 그리고 최첨단 고급 사양을 탑재한 ‘FH540 글로브트로터 XL 프리미엄(Globetrotter XL Premium)’ 트랙터를 공식 출시했다고 26일 밝혔다.

이번 신모델은 세련된 ‘그레이(Gun Gray)’ 색상이 캡에 적용되어 한층 고급스러운 느낌을 주며, 특히 실내 공간이 보다 편안한 장거리 운행을 위해 각종 프리미엄 사양을 적용하여 업그레이드됐다. 세련된 그레이 컬러 인테리어와 최고급 천연가죽 시트로 고급스럽고 편안한 실내 공간을 연출했으며, 전자식 리클라이닝 침대, 대형 냉장·냉동고, 전자레인지, 9인치 측면 디스플레이, 스마트 버튼 시동 시스템 등 트럭 운전자를 위한 다양한 편의사양을 탑재했다.

또한, 볼보트럭의 ‘FH540 글로브트로터 XL 프리미엄 트랙터’는 일반 승용차에도 적용되지 않는 고사양 옵션을 대거 탑재했다.

기존의 외부 사이드미러를 대체하여 개선된 공기역학적 디자인과 운전자의 시야확보를 가능하게 하는 ▷카메라 모니터링 시스템(CMS), 최첨단 주행보조시스템인 ▷볼보 파일럿 어시스트(Pilot Assist), 그리고 ▷도로 기복 데이터를 활용해 연비를 최적화하는 I-See, ▷볼보 다이내믹 스티어링(VDS Evo) 등이 있다. 더불어, 알루미늄 휠과 LED 하이빔·테일램프가 대표적이다.

더불어 ‘FH540 글로브트로터 XL 프리미엄’ 트랙터에는 볼보만의 ‘풀 세이프티 패키지’는 물론, 새롭게 업그레이드된 볼보트럭의 긴급제동장치(AEBS)도 적용된다.

또한, 볼보트럭의 프리미엄 트랙터는 최고출력 540마력, 최대토크 265kg·m의 13리터 D13K 디젤 엔진과 I-Shift 듀얼클러치 자동변속기를 조합해 뛰어난 주행 성능을 자랑한다. 해당 엔진은 유로6 스텝E 배출가스 기준을 충족하는 친환경 설계와 향상된 연료 효율을 갖추었으며, 여기에 전축 에어서스펜션을 적용해 주행 안정성과 적재 효율도 강화했다.

박강석 볼보트럭코리아 사장은 “새로 선보인 FH540 글로브트로터 XL 프리미엄은 볼보트럭의 제품 우수성에 최고급 편의사양이 결합된 모델로, 고객의 장거리 운행에서 최고의 경험을 제공할 수 있을 것”이라며, “볼보트럭은 고객의 운송 비즈니스를 가장 중요하게 생각하는 파트너이자, 국내 수입 상용차 업계 리더로서 앞으로도 국내 고객의 기대에 부응하는 프리미엄 제품과 서비스를 계속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.