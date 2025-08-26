비거 마린 그룹과 파트너십 구축 첨단 기술, 최적화된 설비 등 활용 향후 상선·특수선으로 협력 확대 방침 현지 파트너 조선소 확보 추가 검토

[헤럴드경제=고은결 기자] 한·미 정부가 추진하는 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트’로 불붙은 양국 조선 협력에 삼성중공업도 본격 가세했다. 미국 현지 조선소와 협력해 미국 해군 지원함 유지∙보수∙정비(MRO) 사업에 뛰어든다는 계획이다.

삼성중공업은 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 비거 마린 그룹(Vigor Marine Group)과 미국 해군의 지원함 MRO 등에 관한 전략적 파트너십(MOU)‘을 체결했다고 26일 밝혔다.

이날 MOU에는 김정관 산업통상자원부 장관, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관을 비롯해 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장, 프란체스코 발렌테 비거 마린 그룹 대표이사 사장 등 양사 관계자들이 참석했다.

삼성중공업은 이번 협력을 통해 HD현대중공업, 한화오션에 이어 미 해군이 발주하는 MRO 사업에 진출할 기회를 노리고 있다. 조선∙해양 분야 첨단 기술력, 운영 노하우, 최적화된 설비 등을 기반으로 참여한다는 구상이다.

비거 마린 그룹은 미국 군함 유지보수 및 현대화, 특수임무용 선박의 MRO 전문 조선사로 오리건, 워싱턴, 캘리포니아, 버지니아 등 4개주에 해군 인증 도크와 가공공장 및 수리 서비스 사업을 보유하고 있다. 향후 비거 마린 그룹이 인도 태평양 지역에서 미 해군 7함대 MRO 사업을 수주하면, 이번 MOU 체결에 따라 삼성중공업이 국내 사업장에서 MRO를 맡게 되는 방식이다. 실제 MRO에 돌입하기 전, 현지 사업장 실사 등이 이뤄진다.

삼성중공업은 MRO 사업 협력의 성과를 토대로 향후 상선 및 특수선으로 협력 범위를 확대한다는 방침이다. 또한 미 파트너 조선소와의 공동 건조도 적극 추진해 삼성중공업의 기술력이 미 조선업 재건에 기여할 수 있도록 노력하며, 추가적인 협력 파트너 조선소 확보도 검토 중이다.

최성안 삼성중공업 대표이사는 “미국의 대표적인 MRO 조선사인 비거 마린 그룹과 협력하게 돼 매우 뜻 깊게 생각한다”며 “세계 최고수준의 MRO 서비스를 제공하고, 이번 성과를 바탕으로 미국 상선 및 지원함 건조까지 수행할 수 있는 기틀 마련에 최선을 다할 계획“이라고 말했다.

프란체스코 발렌테 비거 마린 그룹 대표이사는 “삼성중공업과 파트너십을 통해 인도 태평양 지역에서 MRO사업의 역량을 확대하고, 미국 상선 건조 기회도 모색하겠다”며 “최고 수준의 품질로 미 해군력 강화에 기여하겠다”고 했다.

한편 삼성중공업은 향후 미국 조선소들과 공동 건조 뿐 아니라 자체 보유한 경험과 노하우 등 소프트 경쟁력을 적극 활용해 미국 내 조선 기자재 클러스터, 조선업 숙련공 및 선원 양성 트레이닝 센터 조성 분야까지 협력을 확대한다는 계획이다. 미국 외에 동남아 등 해외 조선소들과의 공동 건조 사업도 지속 확대할 예정이다.