한국시간 28일 새벽 엔비디아 실적발표 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그, 엔비디아 편입비 최대 ACE 엔비디아밸류체인액티브, 엔비디아 생태계 전반 투자

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자신탁운용은 오는 28일(한국시간) 대표적인 미국 기술주 엔비디아가 실적 발표를 앞둔 가운데 엔비디아 투자 전략으로 ACE 상장지수펀드(ETF) 2종 활용을 추천한다고 26일 밝혔다.

추천 상품은 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF와 ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF다.

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2022년 11월 선보인 단일종목형 상품이다. 엔비디아와 함께 국채 및 통화안정증권에 투자한다. 전일(25일) 기준 엔비디아 편입비중은 30%로, 국내 상장된 ETF 중 엔비디아 편입비중이 가장 높다.

일별 수익률 기준으로 집계한 엔비디아의 올해 연간 변동성은 50.55%이지만, 같은 기간 해당 상품의 연간 변동성은 18.55%에 불과했다. 엔비디아에 투자하고 싶지만, 높은 변동성을 견디기 어려운 투자자에게 적합한 셈이다.

해당 ETF의 최근 1년과 6개월, 그리고 연초 이후 수익률은 18.59%, 12.52%, 10.48%를 기록했다.(한국거래소 기준) 개별 종목과 채권을 3대 7 비율로 투자하는 만큼 퇴직연금 계좌에서도 100% 투자 가능하다.

ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF는 한국투자신탁운용이 지난해 6월 상장한 상품이다. 엔비디아와 엔비디아 관련 밸류체인 기업에 투자한다. 전일 기준 해당 ETF의 엔비디아 편입비는 23.30%이며, 엔비디아 외에 브로드컴과 SK하이닉스, TSMC, ASML, 마이크론 등도 포트폴리오에 포함돼 있다.

종목 선별 시에는 한국투자신탁운용이 자체 개발한 자연어처리(NLP) 모델 등을 활용하며, 액티브 ETF인 만큼 시장 변화 시 수시 자산재배분(리밸런싱)을 통해 빠르게 편입 종목을 교체한다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “ACE ETF는 장기 성장성을 보유한 분야에 투자하는 상품을 다양한 투자 수요에 맞춰 선보이고 있다”며 “AI 반도체 생태계를 이끄는 엔비디아 투자 또한 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 ETF와 ACE 엔비디아밸류체인액티브 ETF 등 ACE ETF를 통해 성향에 맞춰 선택할 수 있다”고 말했다.