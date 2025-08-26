[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 인공지능(AI) 스타트업 xAI가 챗GPT 개발사 오픈AI를 상대로 반독점 소송을 제기했다. 두 회사가 인공지능 경쟁을 방해했다는 주장으로, 머스크와 샘 올트먼 오픈AI CEO 간 갈등이 애플까지 번진 모양새다.

25일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와 CNBC 등에 따르면 머스크의 회사 xAI와 엑스(X·옛 트위터)는 이날 텍사스주 연방 법원에 제기한 소송에서 애플이 오픈AI의 AI 모델을 애플 기기에 탑재하는 등 오픈AI를 우대해 AI 업계의 경쟁을 방해했다고 주장했다.

또 애플이 앱스토어 순위에서 xAI의 그록 같은 앱과, 생성형 AI 챗봇 경쟁사를 우선순위에서 제외했다는 주장을 펴기도 했다.

머스크가 이날 미국 연방 법원에 제출한 소장에서 “애플-오픈AI 간 협력으로 챗GPT가 아이폰에 기본 탑재된 유일한 생성형 AI 챗봇이 됐다”며 “오픈AI가 수십억 건의 잠재적 사용자 질의에 독점적 접근권을 확보했다”고 주장했다고 보도했다.

애플은 지난해 시리와 글쓰기·카메라 기능 등에 챗GPT를 통합해 본격적으로 AI 기능을 강화했다. 그러나 xAI와 엑스(X·옛 트위터)는 이번 합의가 경쟁사 진입을 원천적으로 봉쇄했다고 지적했다.

이들은 소송 문서에 애플은 자체 ‘애플 인텔리전스’ 시스템의 부진한 출발에도 혁신을 외면했으며, 앱스토어 순위를 조작하거나 업데이트를 지연시켜 xAI가 개발한 ‘그록(Grok)’에 불리하게 작용했다고 주장했다.

애플은 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 다만 앞서 머스크가 소송을 예고했을 때 애플은 “앱스토어는 공정하고 편향되지 않도록 설계됐다”고 반박한 바 있다.

오픈AI 측은 “이번 소송은 머스크의 지속적인 괴롭힘 패턴과 일치한다”며 혐의를 부인했다.

머스크는 애플이 자사의 스마트폰 독점을 지키기 위해 AI 기반 ‘슈퍼앱’ 개발을 막고 있다는 점도 지적했다. 이는 지난해 미 법무부가 제기한 애플 반독점 소송의 논리와 유사하다.

머스크는 지난해 6월 애플-오픈AI 제휴가 발표되자 “아이폰 사용자 데이터에 오픈AI가 접근할 수 있게 하는 심각한 보안 위협”이라고 비판하며 자사 기업 내 아이폰 사용을 금지하겠다고 선언한 바 있다.

머스크와 애플의 갈등은 이번이 처음이 아니다. 머스크가 2022년 트위터를 인수했을 당시, 애들이 앱스토어에서 트위터를 퇴출하려 했다고 비난하며, 앱스토어 내 30% 수수료 정책도 강하게 공격했다. 이후 팀 쿡 CEO와 회동으로 갈등이 일단락됐으나 2023년 11월 애플이 엑스 광고를 중단하면서 불화가 재점화됐다.

머스크는 2015년 오픈AI 공동 설립자였으나, 2018년 올트먼과의 갈등으로 이사회에서 물러났다. 이후 머스크는 2023년 xAI를 설립하고 올해 엑스와 합병했다. 현재도 오픈AI를 상대로 “영리 추구가 창립 정신 위반”이라는 소송을 진행 중이다.

머스크는 올해 초 오픈AI 핵심 자산 인수를 시도했으나 거절당했으며, 이 과정에서 마크 저커버그 메타 CEO까지 끌어들이려 한 것으로 드러났다.

이번 소송에서 머스크 측은 애플과 오픈AI가 “자신들의 반경쟁적 행위를 은폐하기 위해 엑스 플랫폼에서 허위정보를 퍼뜨렸다”고도 주장했다.