- 9월 2~3일 제9회 충청남도 탄소중립 국제 콘퍼런스 개최…국내외 전문가 한자리

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 9월 2~3일 보령 머드테마파크 컨벤션관에서 ‘제9회 충청남도 탄소중립 국제 콘퍼런스’를 개최한다고 26일 밝혔다.

올해 콘퍼런스에는 김태흠 지사를 비롯해 반기문 반기문재단 이사장, 마크 피어스 클라이밋그룹 사무총장, 리아 노르산 인도네시아 서부칼린만탄 주지사 등 국외 11개국, 71개(국외 20, 국내 51) 기관·기업·단체, 국제기구, 전문가 등 1500여 명이 참석한다.

참석자들은 ‘탄소중립경제로의 전환과 협력 확대(Advancing the Carbon-Neutral Economy and Strengthening Partnerships)’를 주제로, 탄소중립 실현과 저탄소 경제전환을 위한 실천전략 공유 및 글로벌 협력과 시민들의 기후행동을 가속할 방안을 모색한다.

첫 날은 개막식과 기조연설을 시작으로 ▷탄소중립 사회 전환 ▷미래를 위한 전략 ▷시민 참여와 역할 등 3개 세션에서 총 10개 주제로 논의를 진행한다.

탄소중립 사회 전환 세션에서는 기업의 탄소중립 실천사례 발표, 기후정의 실현, 기후테크 협력, 재생에너지 기술 발전 방향을 논의한다.

미래를 위한 전략 세션에서는 석탄발전소 폐지에 따른 정의로운 전환 과제, 기후위기 물관리 방안, 플라스틱의 지속가능한 순환 체계 구축이 다뤄진다.

시민 참여와 역할 세션에서는 생활 속 탄소중립 실천, 지역 시민 거버넌스, 청소년 기후리더십 프로그램 등을 통해 시민과 미래세대의 역할을 조명한다.

둘째 날에는 도의 탄소중립 정책 현장방문 프로그램을 운영할 예정으로, 참가자들은 석탄화력발전소 폐쇄 지역(보령화력 1-2호기)을 방문해 에너지 전환의 실제 이행 과정을 확인한다.

도 관계자는 “도는 대한민국 산업화를 이끌어온 중심지로서, 화력발전소 단계적 폐지를 통해 에너지 전환과 저탄소 산업구조 재편을 추진하고 있다”며 “이번 국제 콘퍼런스를 통해 기후위기 대응의 선도 모델을 제시하고, 기업과 협력을 통해 지속가능한 탄소중립 실현을 통한 실질적 행동을 이어가겠다”고 말했다.