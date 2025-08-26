아마존·엑스-에너지·한수원 등과 체결 SMR 설계, 건설 등에 협력 예정 美 에너지 개발사인 페르미와도 MOU 대형원전, SMR 협업 계획 박지원 회장 “제조 역량 바탕으로 성실히 수행”

[헤럴드경제=한영대 기자] 두산에너빌리티가 미국에서 글로벌 기업들과의 협업을 통해 소형모듈원자로(SMR) 사업 참여에 속도를 내고 있다.

두산에너빌리티는 25일 미국 워싱턴 D.C에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에서 아마존웹서비스(이하 AWS), 미국 SMR 개발사인 엑스-에너지, 한국수력원자력(이하 한수원)과 SMR 사업협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다.

이날 MOU에는 박지원 두산에너빌리티 회장, 섀넌 켈로그 AWS 부사장, 클레이 셀 엑스-에너지 CEO(최고경영자), 황주호 한수원 사장 등 주요 경영진이 참석했다.

4개사는 이번 협약에 따라 SMR 설계·건설·운영·공급망 구축·투자·시장 확대 등에 협력한다. 특히 AWS가 약 7억달러(약 9740억원)를 투자한 5GW(기가와트) 규모 SMR 상용화 추진 과정에서 긴밀히 협력할 계획이다. 이는 엑스-에너지의 80㎿(메가와트)급 SMR 64기에 해당하며, 2039년까지 AWS AI 데이터센터 전력 공급에 활용될 예정이다.

박지원 회장은 “양국 정부의 관심과 지원 속에 SMR 사업화 속도를 높이는 계기를 마련하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “이번 협약이 양국 에너지 산업 협력의 모범 사례가 될 수 있도록 두산의 검증된 제조 역량을 바탕으로 역할을 성실히 수행하겠다”고 말했다.

두산에너빌리티는 2023년 엑스-에너지에 지분을 투자, 핵심 기자재 공급사로서 협력관계를 구축해 왔다. 엑스-에너지는 미 에너지부 지원을 받아 텍사스주에서 다우케미칼과 초도호기 사업을 추진 중이다. DOE는 총 12억달러를 투입해 엑스-에너지 SMR 실증을 지원하고 있다.

두산에너빌리티는 같은 날 미국 에너지 개발사업자인 페르미 아메리카와도 원전·SMR 협력을 위한 MOU를 체결했다.

양사는 페르미 아메리카가 미국 텍사스 주에 추진 중인 AI 캠퍼스 프로젝트에 공급할 대형 원전과 SMR 관련 포괄적 협력 관계를 구축할 예정이다. 해당 프로젝트는 대형 원전 4기(총 4GW), SMR, 가스복합발전, 태양광, 대규모 배터리에너지저장시스템(BESS) 등을 결합해 최대 11GW 규모의 독립 전력 인프라와 세계 최대 규모 AI 데이터센터를 구축하는 사업이다.

두산에너빌리티 관계자는 “연이은 협약을 계기로 미국 원전·SMR 시장 진출을 더욱 가속화해 글로벌 에너지 시장에서 입지를 강화할 계획”이라고 말했다.