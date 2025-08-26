데이터 암호화, 인증·접근 제어 등 우수한 평가 독자 보안 플랫폼 삼성 녹스(Knox) 적용도

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 터치스크린을 탑재한 비스포크 AI 냉장고와 로봇청소기로 글로벌 시험·인증기관인 독일 TÜV Nord의 사물인터넷(IoT) 보안 인증을 획득했다고 26일 밝혔다. 최근 유럽이 보안 기준을 강화하는 흐름에 발맞춰 선제적으로 취득한 것으로, 삼성전자는 이를 통해 제품의 글로벌 경쟁력을 한층 높였다는 평가를 받는다.

인증을 받은 제품은 ▷9형 AI 홈 터치스크린을 탑재한 2025년형 비스포크 AI 하이브리드 냉장고 ▷32형 대형 스크린이 적용된 2024·2025년형 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고다.

또 ▷2024년형 비스포크 AI 스팀 로봇청소기 ▷올해 출시 예정인 2025년형 로봇청소기도 인증 명단에 포함됐다. 이번 TÜV Nord 인증을 획득한 2025년형 로봇청소기 신제품은 9월 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 공개될 예정이기도 하다.

독일에 본사를 둔 TÜV Nord는 제품 설계와 개발, 유통과 운영 등 전 과정에 걸쳐 독립 기준에 따라 보안을 검증하는 기관이다. 유럽전기통신표준협회(ETSI)가 제정한 사이버 보안 국제 표준 ‘ETSI EN 303 645’를 근거로, 제품의 보안성과 개인정보 보호 수준을 종합 평가해 인증을 부여한다.

이번에 인증을 획득한 삼성전자의 냉장고와 로봇청소기는 ▷데이터 암호화 ▷인증·접근 제어 ▷보안 소프트웨어 업데이트 ▷개인정보 보호 ▷취약점 관리 등 주요 항목에서 우수한 평가를 받았다.

삼성전자는 비스포크 AI 가전에 독자 보안 플랫폼인 삼성 녹스(Knox)를 적용해 사용자들이 다양한 AI 기능을 안심하고 이용할 수 있도록 했다.

녹스는 외부에서 유입될 수 있는 악성 소프트웨어나 보안 위협으로부터 기기를 보호하고, 사용자 명령이나 제품이 촬영한 모니터링 영상 등을 암호화해 지정된 환경에서만 해독할 수 있도록 한다.

특히 스크린을 탑재한 냉장고와 2025년형 로봇청소기에는 블록체인 기반의 보안 기술인 ‘녹스 매트릭스(Knox Matrix)’가 적용됐다.

이는 연결된 기기들이 상호 보안 상태를 점검하고, 보안 위협이 발생할 경우 사용자에게 즉시 알림을 보내 빠르게 상황을 파악하고 대응할 수 있도록 한다.

여기에 민감한 개인정보를 별도 하드웨어 보안 칩에 안전하게 저장하는 ‘녹스 볼트(Knox Vault)’도 함께 적용돼 보안성을 한층 강화했다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “삼성전자는 비스포크 AI 가전에 강력한 보안 성능을 제공하고 있다”며 “이번 인증을 통해 글로벌 시장에서 보안 기술력을 입증한 만큼 앞으로도 고객 데이터를 철저히 보호하기 위해 보안 강화에 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.