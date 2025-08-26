개인부문 이가람·박승철·이국종 주무관, 남일우 책임관

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)는 창의적·도전적 업무추진으로 성과 창출 및 시민 편익증진에 기여한 사례 7건을 2025년 하반기 적극행정 우수사례로 선발했다고 26일 밝혔다.

이번 심사는 6급 이하 직원을 대상으로 진행했다. 우수공무원 개인, 우수팀 부문으로 나누어 총 25건(개인 11건, 팀 14건)의 사례가 추천됐다. 이후 실무회의 심사를 거쳐 최종 7건을 지난 22일 열린 ‘2025년 제4회 시흥시 적극행정위원회’에 상정했다.

위원회 심의결과, 우수공무원 개인 부문 ▷최우수에는 경기도·시흥시의 청소년 대상 교통비 지원사업 통합(대중교통과 이가람 주무관) ▷우수에는 드론·AI 융합 옥외광고물 안전점검 시스템 구축(경관디자인과 박승철 팀장), 재활용 선별시설 현대화사업 추진(자원순환과 이국종 주무관) ▷장려에는 도시정보통합센터 통신실 전원 이중화(스마트도시과 남일우 책임관)가 선정됐다.

팀 부문 ▷최우수에는 공공클라우드 보안사각지대 해소(정보통신과 정보보호팀) ▷우수에는 하중지구 내 공장 이주대책수립(신도시사업과 신도시사업1팀) ▷장려에는 시흥시 최초 특목고, 경기형 과학고 지정(미래전략담당관 투자유치팀)이 선정됐다.

우수공무원으로 선발된 직원에게는 시장표창, 국외연수 기회, 근무성적 가점, 성과상여금 최고등급 등의 인센티브가 제공될 예정이다.

정석희 시흥시 예산법무과장은 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 적극행정 문화가 정착될 수 있는 기반을 마련하겠다”며 “이에 기여한 공무원에게는 실질적인 지원과 혜택을 제공해 성과가 지속될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.