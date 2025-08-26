[헤럴드경제=이상섭 기자] 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(아랫줄 왼쪽)과 김병기 더불어민주당 원내대표(아랫줄 가운데)가 26일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 내년도 정부 예산안 편성 방향을 논의하기 위한 당정 협의에 참석해 기념촬영하고 있다.
입력 2025-08-26 08:19:30
[헤럴드경제=이상섭 기자] 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(아랫줄 왼쪽)과 김병기 더불어민주당 원내대표(아랫줄 가운데)가 26일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 내년도 정부 예산안 편성 방향을 논의하기 위한 당정 협의에 참석해 기념촬영하고 있다.
트럼프, 李대통령 펜보고 “나이스” 연발…예상보다 길어진 140분간 회담 [한미정상회담]
[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자, 강문규 기자] “좋은 펜(nice pen)입니다. 괜찮으시면 제가 사용하겠습니다.”(도널드 트럼프 미국 대통령) “영광이죠. 대통령님이 하시는 사인에 아주 잘 어울릴 겁니다.”(이재명 대통령) 이 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담 직전 백악관 방명록 작성에 사용한 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 즉석에서 선
40대~50대 ‘날벼락’…“9000명 해고합니다” 최악 ‘희망퇴직’ 결국 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 터질 게 터졌다” 9000명 또 해고한다. 마이크로소프트(MS)가 불과 두 달 만에 역대급 구조조정을 또 발표했다. 앞서 6000명을 해고 한 데 이어 이젠 40~50대 관리자급을 대상으로 한 대규모 인력 감원을 발표했다. 국내 기업들도 50대를 겨냥한 대규모 희망퇴직에 나섰다. 40대~50대 직장인들의 위기라는 말이 나올 정도다. MS는 최근 약 9000명을 해고할 것이라고 밝혔다. 올해 들어서만 세 번째다. MS는 지난 1월 저성과자 중심으로 전체 직원의 약 1%를 감원했고, 5월에는 6000명을 감원했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. ‘ 감원의 주요 타깃은 중간 관리자 직책이다. 40대~50대가 다수인 관리층을 제거해 조직의 유연성과 효율성을 높이기 위한 취지다. 50대 과장 인력이 수두룩한 KT도 대규모 희망 퇴직을 실시, 2800명이 회사를 떠났다. LG유플러스도 파격적인 위로금을 걸고 3년 만에 희망퇴직을 단행한다. 만 50세 이