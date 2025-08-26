[헤럴드경제=이상섭 기자] 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관(아랫줄 왼쪽)과 김병기 더불어민주당 원내대표(아랫줄 가운데)가 26일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 내년도 정부 예산안 편성 방향을 논의하기 위한 당정 협의에 참석해 기념촬영하고 있다.


