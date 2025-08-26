이 대통령, 트럼프에 APEC에서 김정은 위원장 만날 것 권유 예상됐던 경제협력, 국방·안보 관련 세부 조율은 없었어 강 대변인 “상호 신뢰와 호감 높아진 상태서 회담 성공적으로 끝나”

[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자, 강문규 기자] 이재명 대통령이 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 올 가을 열리는 경주 APEC에 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 권유하자 트럼프 대통령이 “슬기로운 제안”이라면서 이 대통령을 추켜세웠다.

강유정 대통령실 대변인은 한미정상회담이 열린 미국 워싱턴DC에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 “트럼프 대통령이 이 대통령을 향해 ‘당신은 전사다, 당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것이다’ 등의 말로 여러 차례 친밀감을 강조했다”고 전했다.

강 대변인은 “(트럼프가) ‘김정은을 만나라고 한 지도자는 처음이다. 이재명 대통령은 정말 스마트한 사람이다. 똑똑한 사람이다’라고 여러 번 말했다”면서 “트럼프 대통령이 ‘난 언제나 당신과 함께 있다’라는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 전달하기도 했다”고 덧붙였다.

친밀감을 높이는 대화도 이어졌다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 “우리 둘은 비슷한 배경을 갖고 있다”며 과거 암살 위협으로 목숨을 잃을 뻔한 상황을 언급했고, 트럼프 대통령도 공감을 표했다고 강 대변인이 전했다.

트럼프 대통령은 “한국의 여성 프로골퍼들이 왜 그리 실력이 좋으냐”며 비결을 물었고, 이에 이 대통령은 “손재주가 많은 민족적 특성과 연관이 있는 듯하다”고 답했다.

그러자 트럼프 대통령은 “한국의 여성 프로 골퍼들은 해가 뜰 때부터 해가 진 밤까지 종일 연습한다고 들었다”며 “열심히 연습하기 때문에 세계적 수준의 선수가 되는 것 같다”고 말했다.

이날의 업무 오찬은 당초 예상됐던 관세협상의 세부조율 문제 한미동맹 현대화 등 구체적인 경제협력, 국방·안보와 관련한 사안은 논의 조차 되지 않았다. 당초 예상됐던 농축산물 추가개방, 주한미군 전략적 유연성 강화에 대한 논의가 추가로 없었다는 것이다.

강 대변인은 “구체적으로 세목을 따진다기 보다는 서로 기분 좋게 칭찬하고 과거 얘기하면서 기분이 좋은 오찬 자리였다”면서 “두 분이 서로 가까워지는 계기가 되는 오찬이었다”고 평가했다.

다만 대한민국 관세협상의 주요 카드였던 마스가(MASGA) 프로젝트에 대해서 트럼프는 높은 관심을 드러내기도 했다.

트럼프는 “미국이 1.2차 세계대전 때만 하더라도 조선 강국이었는데 지금은 워낙에 이 조선에 있어서 만드는 속도나 기술 여러 가지가 (뒤처졌다)”면서 “(조선업이) 한국이 굉장히 발전해 있는데 도움을 받아야겠다 정도의 얘기는 있었다”고 털어놨다.

그러면서도 “구체적인 숫자가 오갔다거나 되지 않았다. 다자 관계 속의 양자관계 라던지 잘 흐름을 이어가면서 끝났다”면서 “두 분의 상호 신뢰와 호감이 높아진 상태에서 성공적으로 끝났다고 감히 말할 수 있을 정도”라고 강조했다.