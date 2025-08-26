李대통령 해명…‘오산기지 내 미군 아닌 한국공군 시설 대상’ 트럼프 “교회 수색·美 기지 정보 수집…한국답지 않은 일”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 열린 한미정상회담에서 한국 특별검사팀의 교회 압수수색에 대해 “사실이라면 매우 나쁜 일일 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 이재명 대통령과 가진 회담에서 ‘교회와 오산 미군 기지 압수수색에 대해 어떻게 생각하느냐’는 취재진의 질문을 받자 “나는 정보 당국으로부터 교회들에 대한 압수수색이 있었다고 들었다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이어 “우리는 그것에 대해 이따가 논의할 것”이라며 “만약 그것이 사실이라면 매우 나쁜 일일 것”이라고 부연했다.

트럼프 대통령은 “나는 교회를 압수수색하고, 일부 교회 문을 닫았다는 말을 정보당국으로부터 들었다”고 재차 밝힌 뒤 “내게는 한국 답지 않은 일로 들렸다”고 말했다.

이어 트럼프 대통령은 특검이 오산 공군기지의 미군 시설을 목표로 했던 것이 아니라 한국 공군 시설이 수사 대상이었다는 이 대통령 설명을 들은 뒤 “나는 오해가 있었다고 확신한다”면서도 “그러나 교회 압수수색과 같은 루머가 있다”고 재차 언급했다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 자신이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가”라며 “숙청 또는 혁명같이 보인다”라고 적었다.

이어 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 관련 질문에 “최근 며칠 동안 한국에서 교회에 대한 압수수색, 한국 새 정부에 의한 매우 공격적인 압수수색이 있었다고 들었다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이어 “그들은 심지어 우리(미군) 군사 기지에 들어가 정보를 수집했다고 들었다”며 “그렇게 해서는 안 됐을 것인데 나는 안 좋은 일들을 들었다”고 덧붙였다.

지난달 순직해병특검팀은 여의도순복음교회를, 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 경기 가평과 서울의 통일교 본부를 각각 압수 수색을 한 적이 있다.

또 비상계엄 내란·외환 의혹을 수사하는 특검팀은 지난달 미국과 한국 공군이 함께 운영하는 오산 공군기지 내 레이더 시설을 압수 수색을 한 적이 있다.