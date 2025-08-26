기존 해충퇴치기 112대에 더해 지난해 복원 완료된 상류 구간 내 56대 확대 설치·운영 화학 약품 없는 ‘친환경 해충 퇴치기’로 산책하는 주민과 반려동물 안전 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 주민 대표 힐링 명소 별빛내린천 산책로 내 ‘친환경 해충퇴치기’를 확대 설치해 쾌적한 여가 환경 조성에 힘쓴다.

모기류, 나방류 등 날아다니며 해를 끼치는 비래해충은 기온이 높은 여름철에 세대 증식이 빠르고 주로 야간에 활동해 하천변을 산책하는 주민들에게 불편을 초래한다.

기존 별빛내린천 내 해충퇴치기 112대를 운영해 온 구는 지난해 생태하천으로 복원된 별빛내린천 상류 구간(동방1교~신림5교) 내 산책로에 총 56대의 해충퇴치기를 추가 설치한다.

이번에 설치되는 해충퇴치기는 화학 약품을 사용하지 않아 사람과 반려동물에게 안전한 ‘친환경 장치’이다. 해충퇴치기는 상부의 발광다이오드(LED) 램프로 해충을 유인하고, 하단의 포집기로 해충을 빨아들이는 방식으로 작동한다.

구는 도심 속 천혜의 자연 자원인 ‘별빛내린천’을 주민들이 집 앞에서 간편하게 즐길 수 있는 힐링과 여가문화 공간으로 만들어가고 있다.

우산 분수, 아치워터 등 물놀이 시설을 갖춰 가족, 친구들과 휴식을 즐길 수 있는 ‘별빛내린천 어린이 물놀이장’은 이달 31일까지 운영된다. 수변무대 인근에는 다채로운 물줄기와 야간 경관조명이 있는 ‘터널분수’를 10월까지 운영해 별빛내린천을 방문한 주민들에게 시원함을 더하고 있다.

박준희 구청장은 “기록적인 무더위가 이어지면서 야간에 별빛내린천을 찾아 피서를 즐기는 주민들이 많아, 쾌적한 휴식 환경 조성과 주민 안전을 위해 해충퇴치기를 확대 설치했다”며 “앞으로도 불편 요인은 즉각 해소하고, 수변 인프라에 대한 주민과 방문객 만족도를 높여 별빛내린천을 ‘관악구의 대표 힐링 명소’로서 입지를 꾸준히 다져 나갈 예정”이라고 말했다.