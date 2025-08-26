김 여사 단독일정 소화 미 의회도서관 한국계 직원도 10여 명 근무

[헤럴드경제=서영상(워싱턴DC) 기자]이재명 대통령의 순방에 동행한 김혜경 여사는 25일(현지시간) 미국 의회도서관을 방문해 한국계 직원들을 격려했다.

안귀령 대통령실 부대변인은 26일 오전 서면 브리핑을 내고 김 여사가 “미국 의회도서관을 찾아 한국 관련 사료 등 주요 소장품을 관람하고 한국계 직원들을 격려했다”고 밝혔다.

대통령실에 따르면 미국 의회도서관은 세계 최대 규모의 장서 및 소장 자료를 자랑하는 미국의 실질적 국립도서관으로, 한국계 직원도 10여 명 근무하고 있다.

김혜경 여사는 “세계적인 지식과 문화의 보고인 미국 의회도서관을 방문하게 돼 매우 뜻깊다”고 말했고 “한국계 엘리 김 사서의 안내를 받아 도서관이 소장하고 있는 한국 관련 사료를 살펴봤다”고 안 부대변인은 전했다.

안 부대변인은 “김혜경 여사는 현존 최고(最古)의 태극기 도안, 김치의 유래가 담긴 동국이상국집, 조선 금속활자 등 한국 관련 사료를 접한 뒤 우리 민족의 역사와 문화가 먼 타지에서도 존중받고 연구되고 있다는 것에 깊이 감명 받았다고 소감을 밝혔다”고 했다.

한국계 직원들은 “한국 영부인이 미국 의회도서관을 방문한 것은 처음”이라며 김 여사를 반겼다.

이에 김 여사는 “미국 의회도서관은 한국과의 협력 의사가 높다고 들었다”며 “한국 관련 아카이브를 내실 있게 확장해나갈 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.