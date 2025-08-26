[헤럴드경제=문영규 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 한미정상회담을 앞두고 “한국의 새 정부가 교회들에 대해 급습을 벌였다는 이야기를 들었다”며 사실 관계를 확인하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 행정명령 서명식을 마치고 취재진과의 질의응답에서 ‘한국에서 숙청 또는 혁명이 일어나고 있다는 게 무슨 뜻이냐’는 질문에 이같이 답했다.

그는 “심지어 군 기지까지 들어가 정보를 얻었다는데 이것들이 사실이라면 절대 해서는 안 될 일”이라며 “사실인지 아닌지는 새 대통령을 만나 확인해볼 것”이라고 밝혔다.

이어 “알다시피 곧 한국의 새 대통령이 이곳에 온다”며 “만나 뵙기를 고대하지만 그런 일에 대해서는 우리가 결코 용납하지 않을 것”이라고 했다.

그러면서 “나는 그와 확실히 입장을 함께 하고 싶다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 정상회담을 앞두고 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가”라며 “숙청 또는 혁명이 벌어지는 것 같다”는 글을 올렸다.

또한 “우리는 그것을 수용할 수 없고 거기서 사업할 수 없다”고 썼다.

트럼프 대통령은 한국 상황을 ‘숙청’ 또는 ‘혁명’이라고 언급한 근거를 구체적으로 제시하지는 않았다.

일각에선 트럼프 대통령이 정상회담 직전 이같은 글을 올린 것이 정상회담에서 한국의 시장 개방 및 대미 투자 기금 등과 관련한 최대한의 양보를 얻어내기 위한 협상 전략이라는 관측도 있다.

정동영 통일부 장관은 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 이를 미국 측의 협상 전술이라고 판단하기도 했다.

정 장관은 “(트럼프 대통령의) 최대의 압박작전”이라며 “트럼프 대통령이 ‘한국 측이 호락호락하지 않다. 쉽게 물러나지 않고 있다’라는 보고를 받았을 것”이라고 말했다.

정 장관은 이어 “아마 이 대통령께서 잘 대처하실 것”이라고 강조했다.