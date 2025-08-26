[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 한미정상회담을 앞두고 “한국에 숙청 또는 혁명이 일어나는 것 같다”는 글을 올린 것에 대해 김민석 국무총리가 “과도한 해석은 필요없다”며 이재명 대통령을 믿어달라고 당부했다.

김 총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 개혁신당 천하람 의원의 관련 질문을 받고 “트럼프 대통령의 굉장히 다양한 협상 경험, 이런 것들을 저희들이 충분히 알고 있다”며 “협상에 나선 대통령과 정부 측 협상팀을 믿고 응원하는 것이 최상이 아니겠는가 (생각한다)”고 말했다.

그는 “그 이상의 과도한 해석은 지금으로서는 사실은 그다지 필요가 없는 것 같다는 생각이 든다”고 강조했다.

한미정상회담을 목전에 두고 공개된 트럼프 대통령의 이같은 글은 협상을 미국 측에 유리하게 끌고 가기 위한 전략일 수도 있다는 해석으로 풀이된다.

이날 회의에 참석한 정동영 통일부 장관도 이를 미국 측의 협상 전술이라고 판단했다.

정동영 장관은 “(트럼프 대통령의) 최대의 압박작전”이라며 “트럼프 대통령이 ‘한국 측이 호락호락하지 않다. 쉽게 물러나지 않고 있다’라는 보고를 받았을 것”이라고 말했다.

정 장관은 이어 “아마 이 대통령께서 잘 대처하실 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 한미정상회담을 앞둔 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다”라며 “우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다”고 썼다.