[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 광역급행버스 M6660번 노선이 25일 개통했다.

인천광역시는 25일부터 인천 서구 검단초등학교를 기점으로 서울 구로디지털단지역까지 운행하는 광역급행버스 M6660번 노선을 새롭게 개통했다고 밝혔다.

M6660번 노선은 검단초등학교에서 출발해 구로디지털단지역까지 환승 없이 바로 연결된다. 초기에는 차량 4대를 우선 투입해 운행을 시작하고 향후 수요에 맞춰 증차를 추진할 계획이다.

이번 노선 개통으로 검단 주민들은 서울 서남권 주요 거점지역으로 바로 이동할 수 있어 출퇴근이 훨씬 편리해질 전망이다. 특히 구로디지털단지역을 오가는 근로자들의 통근 환경이 크게 개선될 것으로 기대된다.

인천시는 올해 하반기 내에 영종·송도와 서울을 연결하는 광역급행버스(M버스) 신규 노선 개통도 준비 중이다.

현재 운수업체가 차량 확보 등 운송 개시 절차를 진행하고 있으며 하반기 개통을 목표로 국토교통부 대도시권광역교통위원회와 협력하고 있다.