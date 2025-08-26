한은, 8월 소비자동향조사 발표 주택가격전망지수 2P 오른 111 하락 1개월 만에 도로 상승 전환 소비자심리 전반은 개선세 지속

[헤럴드경제=홍태화 기자] 6·27 대출 억제 정책에 큰 폭 하락했던 주택가격전망지수가 1개월 만에 반등한 것으로 나타났다. 수요를 눌러 집값 상승 심리를 제어하려는 시도였지만, 수도권 집값 오름세가 이를 뚫고 올라온 여파로 풀이된다.

반면, 소비자심리지수는 5개월 연속 개선되며 7년 7개월 만에 최고치로 올라서 내수 회복세가 지속되는 모습을 보였다.

26일 한국은행이 발표한 2025년 8월 소비자동향조사 결과에 따르면 8월 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 전월 대비 2포인트 상승한 111을 나타냈다.

주택가격전망지수는 현재와 비교한 1년 후 전망을 뜻한다. 이 지수가 100을 웃돌면 집값 상승을 예상하는 소비자 비중이 하락을 예상하는 소비자보다 더 많다는 의미다.

이 지수는 가계부채 관리 강화 대책 효과가 본격화하면서 지난 7월 당시 1개월 만에 11포인트나 급락한 109까지 떨어졌다. 3년 만에 가장 큰 폭 하락이었다.

그러나 8월 주택가격지수가 상승하면서 하락 추세는 이어지지 못했다. 8월 수치는 111은 지난 6월(120)보다는 낮지만, 5월(111)과는 같은 수준이다. 대책 시행에 앞선 2개월 전으로 기대 수준이 돌아갔다.

집값 기대가 반등한 이유는 서울을 중심으로 집값 상승세가 멈추지 않고 있기 때문으로 풀이됐다. 이혜영 한은 경제심리조사팀장은 “전국 아파트 가격 상승세는 둔화가 됐지만 수도권 일부 지역이 아직 높은 오름세를 지속하고 있다”고 설명했다.

다만, 이 팀장은 “6월 수준보다는 낮기 때문에 (대출 규제) 정책의 효과를 말하기는 어렵다”며 “상승하기는 했지만 폭이 작은 수준이고 또 이러한 상승세가 지속될지는 추이를 봐야한다”고 지적했다.

전반적인 소비자심리지수는 5개월 연속 개선돼 내수 회복세가 나타나는 모양새다. 8월 소비자심리지수(CCSI)는 지난달과 비교해 0.6포인트 오른 111.4를 기록했다. 2018년 1월(111.6) 이후 7년 7개월 만에 최고 수준이다.

CCSI는 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 6개 지수를 이용해 산출한다. 100보다 높으면 장기평균(2003∼2024년)과 비교해 소비 심리가 낙관적, 100을 밑돌면 비관적이라는 의미다.

소비자심리는 지난 4월부터 오르기 시작해 5월(+8포인트)에는 4년 7개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했고, 8월까지 5개월 연속 올랐다.

소비쿠폰 등이 복합적인 영향을 준 것으로 분석됐다. 이 팀장은 “2차 소비 쿠폰이나 추가경정예산(추경) 등이 좋은 이슈일 것 같다”고 말했다.

관세 불확실성에 대해서는 “이는 마이너스 요인으로 보인다”며 “(좋은 이슈와 나쁜 요인 중) 어느 쪽이 우세할지는 더 지켜봐야 한다”고 설명했다.

이밖에 8월 현재경기판단CSI(93)는 소비 개선 및 수출 호조세 지속 등으로 7포인트 상승했다. 향후경기전망CSI(100)는 관세 부과로 인한 수출 부진 우려 등으로 6포인트 하락했다.

향후 1년 기대인플레이션율(2.6%)은 석유류 가격의 하락 전환 등으로 소비자물가상승률은 소폭 낮아졌으나 농축수산물의 가격 상승 폭 확대 등으로 0.1%포인트 올랐다. 3년 후는 2.5%로 0.1%포인트 상승, 5년 후는 2.5%로 전월과 동일했다.