고효율 신기술·BESS·AI 운영 등 차세대 미래형 신재생 모델 제시

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이도가 세계적인 금융회사가 설립한 신재생에너지 투자 전문기업 써밋에너지얼라이언스(이하 SEAL)와 손잡고 차세대 태양광 프로젝트를 본격 추진한다.

이도는 25일 70메가와트(MW) 규모 충남 당진 염해농지 태양광 발전 개발 사업을 SEAL의 자회사인 해와람과 공동으로 추진한다고 밝혔다. 70MW 규모 태양광 발전소는 연간 약 9만메가와트시(MWh)의 전력을 생산하며, 매년 약 4만3000톤의 탄소를 줄이는 효과가 예상된다. 이는 나무 약 200만 그루를 심는 것과 맞먹는 수준이다.

또한 이도와 SEAL은 당진 인근 지역에 130MW, 그 외 국내외 지역에도 추가적인 태양광 발전 공동 개발을 추진할 계획이다.

이번 파트너십은 글로벌 투자자들이 최근 주목하는 탄소저감 인프라 사업, 장기 전력구매계약(PPA), 에너지 디지털화 트렌드와 부합하는 프로젝트다. 특히 RE100 기업을 대상으로 한 안정적인 전력 공급과 탄소 크레딧 거래를 결합해 수익원을 확보할 수 있는 차별적 구조가 될 전망이다.

이도는 이번 프로젝트를 통해 신재생에너지 분야 확장을 본격화하는 한편 ▷고효율 태양광 신기술 ▷배터리 에너지 저장 시스템(BESS) ▷디지털 트윈 기술 및 인공지능(AI) 기반 운영관리(O&M)를 결합해 단순 발전을 넘어선 미래형 신재생 에너지 모델을 제시하고, 수익률과 안정성이 확보되는 상징적 프로젝트로 만든다는 방침이다.

이도는 특히 프로젝트를 기점으로 클린테크 기업으로서의 입지를 강화하는 동시에 핵심 사업에 역량을 집중할 계획이다. 이를위해 비핵심 우량 자산(골프장, 호텔 등) 매각을 통한 현금 유동성 확보로 기업가치를 높여 기업공개(IPO)에도 속도를 낼 방침이다.

아울러 글로벌 파트너십 확대를 통해 해외 시장 진출도 검토하고 있다.

최정훈 이도 대표이사는 “전 세계 금융시장은 이제 단순한 발전 수익을 넘어 탄소 감축 효과와 안정적인 인프라 수익을 동시에 요구하고 있다”며 “당사는 이러한 글로벌 투자 트렌드에 부합하며, 투자자들에게 지속 가능한 성장성과 안정적 수익성을 함께 제공할 것”이라고 말했다.