1호선 덕계역 초역세권 입지 GTX-C·7호선 연장 등 교통호재 다수

[헤럴드경제=정주원 기자] 신영이 경기 북부권에 ‘지웰’ 브랜드 아파트를 처음으로 선보인다. ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’은 이달 29일 견본주택 문을 열고 본격적인 분양 절차에 들어간다.

25일 신영에 따르면 이번 단지는 경기도 양주시 덕계동 152번지 일대에 지하 4층~지상 39층, 10개 동, 전용면적 49~122㎡ 총 1595가구 규모로 조성된다. 이 가운데 1355가구가 일반분양 물량이며, 시공은 대방산업개발이 맡았다.

분양 일정은 내달 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 청약 접수순으로 진행된다. 당첨자는 9월 10일 발표되며, 정당계약은 같은 달 22일부터 24일까지 3일간 이뤄진다. 청약 자격은 수도권 거주 만 19세 이상이면 주택 소유 여부와 가구주 요건에 상관없이 가능하며 전매제한 기간은 6개월이다.

무엇보다 주목되는 점은 ‘초역세권 입지’다. 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 있고 평화로와 국도3호선·수도권 제2순환고속도로 양주IC를 통한 수도권 전역 이동이 편리하다. 여기에 오는 2028년 개통 예정인 GTX-C노선, 2026년말 개통 목표의 지하철 7호선 연장사업, 2030년 개통 예정인 서울~양주 고속도로 등이 예정돼 있어 서울 접근성이 크게 개선될 전망이다.

직주근접성도 뛰어나다. 회천도시첨단산업단지·경기양주 테크노밸리·은남일반산업단지 등 굵직한 산업단지가 잇따라 조성된다. 삼성 평택캠퍼스를 비롯해 기존 일반산단도 자차로 30분 내외에 접근할 수 있다.

생활 인프라도 풍부하다. 덕계역 상권에 학원·병의원·식당 등이 밀집돼 있고 이마트·LF스퀘어 등 대형 편의시설도 가깝다. 예비 타당성 평가를 앞둔 옥정 공공의료원 조성도 예정돼 있다. 교육 여건은 ▷회천새봄초(2026년) ▷회천4중(2027년) ▷양주2고(2027년) 등 신설학교가 계획돼 안전한 도보 통학이 가능하다.

상품성 또한 눈에 띈다. 전 가구에 3~4베이 설계를 적용하고 판상형·타워형을 병행해 소비자 선택 폭을 넓혔다. 주방 대형창·알파룸·팬트리·드레스룸·현관창고 등 다양한 특화설계와 풍부한 수납공간이 적용된다. 여기에 ▷스마트 원패스 출입 ▷IoT 연동 시스템 ▷무인택배 ▷지하주차장 유도·위치 등록 등 스마트 주거 시스템도 도입된다.

커뮤니티 시설은 ▷영풍문고가 큐레이션하는 북카페형 도서관 ▷어린이집·돌봄센터·맘스스테이션 ▷피트니스·골프연습장·사우나 ▷게스트하우스 등 전 연령층을 아우르는 공간으로 꾸려진다. 단지 앞에는 덕계공업지구 체육공원이 들어서고, 양주아트센터 등 문화 인프라도 인근에 마련될 예정이다.

신영 관계자는 “지웰 엘리움 양주 덕계역은 경기 북부에 처음 진출하는 지웰 브랜드 단지로, 입지부터 상품성까지 차별화를 꾀했다”며 “덕계역 초역세권에 들어서는 1595가구 대단지로 양주의 새로운 랜드마크로 자리매김할 것”이라고 했다.