[헤럴드경제=함영훈 기자] 이 시대 최고의 유쾌한 인문학자이자 라이프스타일·생활철학 강연가인 김창옥씨가 ‘이지적인 남성 패션스타’로 등장해 눈길을 끈다.

김창옥은 난사람, 든사람, 된사람, 삼위일체일 것으로 평가되는 가운데, 최소한 대중들에게 삶의 지혜를 언제든 무엇이든 제공할 줄 아는 든사람이다.

토탈 이너웨어 브랜드 ‘예작’은 지난 SS 시즌에 이어 FW 시즌을 맞아 앰버서더 김창옥과 함께한 새로운 화보를 공개했다고 25일 밝혔다.

이번 화보는 단순한 옷차림을 넘어 남자의 인생을 이야기한다. 셔츠와 니트라는 두 가지 아이템을 중심으로, 과거와 현재, 그리고 미래가 공존하는 서사를 담아냈다. 김창옥이기에 미학, 철학, 생활인문학 까지 스며든 것 같다.

김창옥이 입은 셔츠는 단정하면서도 흔들림 없는 남자의 기본을 상징한다. 한 벌의 셔츠는 과거를 지탱해온 원칙과 품격을 드러내며, 남자의 삶에 언제나 필요한 뿌리 같은 존재로 다가온다.

이번 FW시즌의 주력 아이템인 니트는 여유와 깊이를 품은 현재, 그리고 앞으로 다가올 미래를 상징한다. 부드러운 터치와 따뜻한 니트는 남자의 삶이 성숙해가는 과정을 은유하며, 셔츠와 어우러질 때 비로소 남자의 하루와 인생이 완성된다.

이번 캠페인은 대중에게 ‘말’로 감동과 힐링을 전하는 김창옥을 통해 “말투는 나이보다 더 많은 것을 드러냅니다. 말투에 인생이 있듯, 셔츠 한 벌에도 남자의 인생이 있습니다”라는 슬로건으로 담고 있다. 중년 남성의 말투와 태도, 예작이 지닌 철학이 만나, 옷을 단순한 패션 아이템이 아닌 남자의 인생으로 표현하였다.

셔츠와 니트라는 두 축으로 전개되는 예작의 2025 FW 컬렉션은 화이트, 그레이를 메인으로 하는 드레스 셔츠는 변하지 않는 남자의 기본을 이어가며, 니트는 그린, 핑크, 블루와 같은 생동감 있는 컬러로 편안한 캐주얼 스타일을 제시한다.

많은 강연활동으로 셔츠를 많이 입어왔던 김창옥은 이번 화보를 통해 옷이 단순한 외형을 넘어 삶의 태도라는 메시지를 전하며 과거와 현재를 잇고, 현재를 살아가며 미래를 준비하는 남자의 삶을 표현하고 있다.

김창옥 패션 화보 속 아이템은 전국 백화점 매장 및 온라인 공식스토어 하이진닷컴(hy-zin.com)에서 구매 가능하며, 김창옥은 활발한 강연 활동 및 김창옥쇼를 통해 대중과 소통을 이어갈 예정이다.