[헤럴드경제=함영훈 기자] 모두투어는 메이저리그(MLB) 야구팬들을 겨냥해, 전문가가 동행하는 ‘MLB 직관 컨셉투어’ 상품을 출시했다고 25일 밝혔다.

오는 9월 18일 출발하는 이번 상품은 아시아나항공을 이용하는 6일 일정으로, 모두투어가 올해 선보이는 여섯 번째 해외 스포츠 직관 상품이다. 세계적인 인기 구단 LA 다저스의 홈경기를 직접 관람하는 것은 물론, LA의 대표 관광지를 함께 즐길 수 있는 맞춤형 프리미엄 여행 상품이다.

특히 이번 투어에는 세계적인 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 활약 중인 LA 다저스와 ‘바람의 손자’ 이정후 선수가 속한 샌프란시스코 자이언츠의 라이벌 매치가 포함돼 국내 야구팬들의 기대를 모으고 있다.

최근 손흥민 선수의 LA FC 합류로 전 세계 스포츠 팬들의 관심이 집중된 LA에서, 야구와 축구의 열기를 동시에 체감할 수 있는 기회다. 이현우 해설위원과 도상현 기자는 전 일정에 동행한다.

경기 관람 외에도 △산타모니카 비치 △베니스 비치 △할리우드 명예의 거리 △그리피스 천문대 등 LA의 대표 명소를 둘러보는 일정이 포함돼 도시의 매력을 만끽할 수 있다. 숙소는 LA 도심에 위치한 4성급 호텔로, 뛰어난 접근성과 편의성을 갖춰 LA를 더욱 여유롭게 즐길 수 있다.

또한 하루 자유 일정이 포함되어 있어, 참가자들은 △유니버설 스튜디오 할리우드 △디즈니랜드 △LA 다저스 추가 경기 △LA FC 홈경기 관람 등 각자의 취향에 맞는 활동을 자유롭게 선택해 즐길 수 있다.

모두투어의 ‘컨셉투어’는 단순한 동행이 넘어, 각 분야의 전문가가 기획 단계부터 참여해 여행자의 관심사와 트렌드를 반영한 테마형 여행 브랜드다. 이번 MLB 컨셉투어 역시 이현우 해설위원과 도상현 기자가 직접 일정 구성에 참여해 완성도를 높였다.

이대혁 모두투어 상품본부장은 “이번 야구 여행은 단순한 경기 관람을 넘어, 스포츠 전문가와 함께하는 특별한 경험과 LA의 다채로운 매력을 함께 누릴 수 있는 여행”이라며, “앞으로도 고객의 관심사와 라이프스타일에 맞춘 차별화된 컨셉투어 상품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.