팬텀 100주년 맞은 롤스로이스 아티스트들과의 특별한 인연 조명

[헤럴드경제=김성우 기자] #. 1967년. 새 앨범 발매를 앞두고 있던 ‘록 음악의 아이콘’ 존 레논이 노란색으로 다시 칠한 자신의 ‘롤스로이스 팬텀 V’를 공개했다. 빨강·주황·초록·파랑이 어우러진 소용돌이 무늬와 꽃문양 패널, 천칭자리 별자리 문양이 더해진 차량은 기성세대에게는 큰 충격으로 다가왔다.

런던 피카딜리 거리에서 이 차량을 마주한 한 노파는 “어떻게 롤스로이스에 이런 짓을 할 수 있냐”며 우산으로 차체를 내리쳤다. 보수적인 영국 사회에서 롤스로이스가 갖는 입지를 여실히 보여주는 일화다.

롤스로이스 측은 팬텀 출시 100주년을 맞아 레논을 포함한 다양한 아티스트들의 일화를 공개했다.

레논이 롤스로이스 팬텀을 구입한 것은 1964년 12월. 비틀즈 영화 ‘하드 데이즈 나이트’(A Hard Day’s Night)의 성공을 기념하기 위해서였다고 알려져 있다.

당시 그가 구매한 모델은 롤스로이스 팬텀 V였다. 당시 차량은 범퍼부터 휠캡, 창문까지 모두 검은색으로 마감된 ‘올 블랙’ 모델이었다. 실내에는 칵테일 캐비닛, 텔레비전, 트렁크 냉장고가 탑재돼, 단순한 이동 수단을 넘어선 아티스트의 ‘작업실’이자 ‘살롱’으로 기능했다는 후문이다.

이 차는 1985년 경매에서 229만9000달러에 낙찰되며, 당시 가장 비싼 로큰롤 기념품이자 경매에 나온 자동차 중 최고가 기록을 세웠다. 레논이 노란색 등 자극적인 색깔로 칠한 외관에 ‘피카디리 노파’와의 일화가 더해졌기 때문으로 풀이된다. 레논의 팬텀은 여전히 ‘사랑의 여름(Summer of Love)’이란 별칭으로 불린다.

‘로큰롤의 제왕’ 엘비스 프레슬리의 팬텀

1963년, 명성이 절정이던 엘비스 프레슬리는 미드나잇 블루 색상의 팬텀 V를 주문했다. 이 차량은 단순한 이동 수단이 아니라 아티스트의 무대를 준비하는 공간이었다. 뒷좌석 암레스트에는 마이크와 필기구 세트가 숨겨져 있어 즉흥적인 아이디어를 기록할 수 있었고, 거울과 옷솔도 마련돼 언제든 무대에 오를 준비가 가능했다. 하지만 차체의 반짝이는 외장은 엘비스의 어머니가 키우던 닭들의 호기심을 자극했고, 닭들이 차체를 쪼아 흠집이 나는 해프닝이 벌어졌다. 이후 이 차량은 라이트 실버 블루 색상으로 재도색되며 새로운 외관을 갖췄다.

‘쇼맨십의 제왕’ 리버라치, ‘즉석에서’ 팬텀 산 엘튼 존

세계적인 쇼맨 리버라치는 팬텀을 그 자체로 공연의 일부로 만들었다. 그는 1961년형 팬텀 V의 차체를 수많은 거울 조각으로 장식해 무대 위로 직접 몰고 들어왔다. 관객들은 환호했고, 팬텀은 ‘움직이는 무대 장치’로 변모했다. 이 차량은 훗날 마이클 더글러스가 주연한 리버라치 전기 영화 *비하인드 더 캔들라브라(Behind the Candelabra)*에도 등장하며 다시 주목을 받았다.

엘튼 존은 리버라치의 영향을 받아 팬텀을 여러 대 소유했다. 1973년 맨체스터 공연장으로 향하던 그는 쇼룸에 전시된 팬텀 VI를 보고 곧장 구입해 그 차를 타고 공연장에 도착했다는 일화를 남겼다. 이후 이 팬텀은 강력한 오디오 시스템을 비롯해 TV, 비디오 플레이어, 팩스까지 장착되며 화려하게 개조됐다. 볼륨을 크게 올렸을 때 유리가 깨질 정도로 강력한 음향은 강화 유리로 보강해야 했다고 전해진다. 또 그는 분홍색과 흰색이 섞인 독특한 팬텀 V를 소유했는데, 소련 투어에서 현금 대신 석탄으로 출연료를 받은 탓에 연주자에게 보수를 지급하지 못하자, 이 차량을 타악기 연주자 레이 쿠퍼에게 대신 내주었다.

키스 문의 전설, 수영장에 빠진 롤스로이스

더 후(The Who)의 드러머 키스 문은 ‘21번째 생일 파티에서 롤스로이스를 호텔 수영장에 빠뜨렸다’는 전설로 유명하다. 하지만 실제로는 다른 투숙객의 링컨 컨티넨탈이 물에 들어갔다는 주장과, “어떤 차도 수영장에 빠진 적 없다”는 목격담이 엇갈린다. 그럼에도 불구하고 대중의 상상 속에서는 ‘수영장에 잠긴 롤스로이스’로 굳어졌고, 이는 로큰롤 문화의 방탕한 이미지를 상징하게 됐다. 롤스로이스는 이를 기념해 팬텀 100주년 퍼포먼스에서 재활용 예정이던 팬텀 익스텐디드 프로토타입을 실제 수영장에 잠기게 하는 이벤트를 선보였다.

크리스 브라운리지 롤스로이스모터카 CEO는 “할리우드의 황금기부터 힙합의 부상에 이르기까지, 지난 100년간 음악 아티스트들은 팬텀을 통해 자신을 표현하고 관습에 도전해왔다”고 밝혔다. 이어 “이들의 팬텀은 종종 그 자체로 아이콘이 되어 현대음악사에 길이 남았다. 이는 롤스로이스와 그 역사를 함께해온 비범한 인물들이 공통된 열망, 즉 존재감을 드러내고자 하는 의지로 이어져 있음을 보여준다”고 덧붙였다.