[헤럴드경제=함영훈 기자] 제주관광공사는 올 상반기 제주에 입항한 크루즈는 총 163회로, 전년 동기(128회) 대비 27% 증가했다고 25일 밝혔다.

외국인 승객은 총 37만 1605명(잠정치)으로 전년(34만 6149명) 대비 7% 증가해 제주를 찾는 크루즈 관광 수요가 지속 확대되고 있는 것으로 나타났다.

항구별로는 제주항이 60회 기항해 9만7933명, 강정항이 103회 기항해 27만3672명의 관광객이 방문했다. 특히 제주항은 전년 대비 승객 수가 24% 증가하며 가파른 성장세를 보였다.

크루즈 관광안내소 올해 2~6월 문의 데이터를 분석한 결과, 항구별·어권별 문의 경향에 뚜렷한 차이가 나타났다.

제주항은 영어권 문의 비중이 92%로 가장 높았고, 중국어권(7%), 일본어권(2%) 순으로 나타났다.

이는 항구별 크루즈 입항 국적 차이에 따른 결과로, 제주항은 월드와이드 크루즈 입항 비중이 높아 승객 국적이 중국(64%), 미국(12%), 유럽(8%) 순으로 나타났다.

제주항에서는 동문시장(1020건) 문의가 가장 많았으며, 시티투어버스·버스·택시 등 교통수단과 ATM·환전 등 결제 편의에 대한 문의도 다수 접수되었다.

월별로 살펴보면 2월에는 택시·환전소 등 기초 편의 정보, 3월에는 월드와이드 크루즈의 입항으로 교통·결제 관련 문의가 증가했고, 4월에는 근처관광지에 대한 문의가 증가했다.

5월에는 무료 셔틀버스 운영에 따라 원도심·크루즈셔틀 버스 관련 문의가 증가했고, 6월에는 천지연폭포·정방폭포 등 자연 관광지와 해수욕장 관련 문의가 나타났다.

언어권별로 살펴본 결과 서로 다른 여행 수요와 문의 경향이 나타났다.

영어권 관광객은 동문시장·교통·자연 관광지 등을 주로 문의했으며 해녀·돌문화공원·카드결제 가능여부 등 다른 어권에서 나타나지 않은 키워드가 나타났다.

일본어권은 셔틀버스·지도설명·관덕정 등 구체적인 이동 동선과 주변 명소에 관심을 보였다.

중국어권은 와이파이·심카드 등 통신 서비스 정보 외에도 쇼핑·결제·관광지 등 다양한 분야에 걸쳐 고른 문의를 보였다.

강정항에서는 중국어권 문의가 46%로 가장 많았고, 영어권(37%), 일본어권(18%) 순으로 나타났다.

강정항에 입항한 크루즈 승객의 국적은 중국(86%), 일본(6%), 유럽(2%) 순으로 나타나 제주항에 비해 중국어권 승객 비중이 상대적으로 높았다.

강정항에서는 버스(513건), 택시(474건) 등 교통수단에 대한 문의가 특히 많이 나타났다.

월별로 살펴보면 2월에는 교통문의가 중심이었고, 3월에는 디지털·금융 편의 정보와 벚꽃 관련 문의가 증가했다. 4월에는 입항 횟수 증가에 따라 교통·편의시설·관광지 문의가 대폭 상승했다.

5월에는 주상절리대 등 특정 관광지 문의가 증가했고, 6월에는 강정항과 원도심을 연결하는 680번 노선버스 운행으로 버스 문의가 다시 증가하는 양상을 보였다.

어권별로 살펴본 결과, 교통·통신·결제·생활소비 등 다양한 분야에서 서로 다른 문의 경향이 나타났다.

영어권 관광객은 대중교통 등 이동 수단 관련 문의를 가장 많이 했으며 올레길·등산 등 걷는 여행에 대한 수요도 일부 나타났다.

일본어권은 결제 수단 관련 문의 비중이 높았고, 올리브영·이마트 등 생활소비 관련 문의도 나타났다.

중국어권은 교통수단, 통신 서비스 문의와 함께 SNS에서 인기를 얻은 관광지에 대한 문의가 나타났다.

두 항구 모두 교통수단에 대한 문의가 가장 많았으며 ATM 부재와 환전 불편, 와이파이 연결 문제 등 기초 인프라 관련 문의가 지속적으로 접수되었다.

이에 따라 제주항에는 원도심활성화자율상권조합에서 무료 크루즈 셔틀버스를 운행하기 시작했으며, 강정항에는 강정항과 원도심을 잇는 680번 노선버스가 신설되며 일부 개선이 이루어졌다.

그러나 ATM 등 금융 인프라 부족은 여전히 해소되지 않아 지속적인 개선이 필요한 것으로 나타났다.

제주도는 이번 조사 분석결과를 향후 관광전략에 활용키로 하고 ‘데이터로 보는 제주여행-크루즈편’을 발간했다.

제주관광공사 관계자는 “이번 분석을 통해 항구별 크루즈 관광객 유형과 문의 경향을 체계적으로 파악할 수 있었다”라며 “향후 항만 기반 관광 인프라 확충과 안내서비스 고도화를 통해 크루즈 관광객의 체류 만족도를 높이고, 원도심·자연 명소 등과의 연계도 강화해 나가겠다.”고 밝혔다.