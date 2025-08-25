하나證 “S&P500 고점 대비 -3~-5%·코스피 -5~-7% 조정 예상” 엔비디아·MS 등 美 성장주 부각 국내서는 실적 개선주 및 재고 소진 이익 종목 기대

[헤럴드경제=경예은 기자] 글로벌 증시는 고금리·고환율 부담 속에 단기 조정이 불가피하지만 풍부한 유동성 환경이 지수 하락을 제한할 것이란 전망이 나왔다. 이에 따라 미국 증시에서는 가격 전가력이 뒷받침된 성장주를, 국내에서는 박스권 내 ‘반전’ 가능성이 큰 업종을 주목할 시점이라는 관측이다.

이재만 하나증권 연구원은 25일 보고서에서 “지수 상승 모멘텀이 약화하긴 했으나 유동성 확장 국면이라는 점을 감안하면 강세장의 흐름 자체는 유지될 것”이라며 “변동성 확대로 스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 고점 대비 -3~-5%, 코스피는 -5~-7% 범위에서 조정이 나타날 가능성이 크다”고 진단했다.

다만 그는 “관세 부과로 인해 미국 연방준비제도(Fed·연준)이 기준금리를 인하해도 기대 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 장기 금리 하락 폭은 제한적일 수 있다”며 “해당 국면에서는 주당순이익(EPS) 증가율에 따라 업종별 주가 수익률이 차별화된다”고 강조했다.

특히 미국에서는 올해 주가수익비율(PER)이 상대적으로 크게 하락했지만 높은 이익증가율 전망치를 유지하거나, 관세가 부가돼도 가격 전가력이 높아 실적 신뢰도가 확보된 기업이 유망하다고 분석했다.

블룸버그와 하나증권 자료에 따르면 ▷엔비디아 ▷마이크로소프트 ▷넷플릭스 ▷팔란티어 ▷애브비 ▷T-모바일 US ▷제너럴 일렉트릭 ▷AMD ▷우버 테크놀로지스 ▷인튜이트 ▷GE 버노바 ▷보스턴 사이언티픽 ▷이튼 ▷팔로 알토 네트웍스 ▷도어대시 등이 해당 조건을 충족한다.

국내 증시는 레벨은 높지만 상승 모멘텀은 악화돼 -7~7% 사이 수익률 박스권을 형성할 가능성이 크다. 이와 관련해 이 연구원은 “박스권에서도 강세장이라면 지난 분기 코스피 대비 부진했던 업종들이 다음 분기 반전할 확률이 높아진다”며 “박스권 내 평균 반전 확률은 48%인 반면 강세장인 경우 71%”라고 설명했다.

코스피 내 기업 선별 기준은 크게 세 가지 축으로 나눌 수 있다. 먼저 미국의 기대 인플레이션이 높아지고 실질 금리가 하락하면 미국 10년물 국채 금리 역시 떨어질 수 있다. 이 경우 달러는 약세, 원화는 강세로 전환될 여지가 다분하다. 이런 환율 구도에서는 외국인 매수세가 돌아올 수 있는데 연중 고점 대비 외국인 지분율이 낮아져 있는 종목들이 외국인 수급 회복의 수혜를 입을 것이란 관측이다.

둘째는 밸류에이션 측면이다. 미국 금리 하락은 코스피 주가수익비율(PER) 상승으로 이어지기 때문에, 연중 고점 대비 PER이 크게 떨어져 있는 기업들이 재평가 국면에서 가장 먼저 수혜를 볼 수 있다고 이 연구원은 예측했다.

마지막은 실적 개선 가능성으로, 관세 부담에도 불구하고 가격 전가력이 높아 순이익 증가가 가능한 기업들이 대표적이다. 앞선 두 조건을 충족하는 동시에 높은 가격 전가력을 기반으로 순이익이 늘어날 것이라 예상되는 종목들로는 ▷HD현대중공업 ▷한화오션 ▷HD한국조선해양 ▷한국전력 ▷LG화학 ▷현대로템 ▷케이티앤지(KT&G) ▷HD현대일렉트릭 ▷한미반도체 ▷한국항공우주 ▷HD현대미포 ▷에스오일(S-OIL) ▷현대건설 등이 꼽혔다.

또한 재고 소진을 통해 이익 개선 가능성이 부각되는 기업으로는 ▷삼성전자 ▷셀트리온 ▷HD현대마린솔루션 ▷현대제철 ▷LG이노텍 ▷금호석유화학 ▷HD현대인프라코어 ▷코스맥스 ▷이마트 ▷호텔신라 ▷OCI홀딩스 ▷씨에스윈드 등이 제시됐다.