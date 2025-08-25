철 지난 바다, 더 그리운 3390개 섬 고군산군도 드라이브…쥐똥섬도 뜬다 완도 고금도에선 청해진·노량 인문학 인천 선재대교옆 목섬 매일 ‘모세의 기적’

[헤럴드경제=함영훈 기자] 그 섬에 가고 싶다. 철 지난 바다가 호젓하고 운치 있는 늦여름, 홀로 바다를 지키는 섬에 대한 연민과 그리움이 커진다.

섬은 바다 가운데 있기에 ‘연결’을 갈망한다. 뭍과 섬사람의 연결을 위한 노력은 무선 초고속통신망이 섬과 육지를 이어주기 전부터 있었다. 우리는 쉬지 않고 섬과 육지 사이엔 연륙교를, 섬과 섬 사이엔 연도교를 건설해 왔다. 현재 연도교와 연륙교는 전국에 150여 개나 지어졌고, 앞으로도 더 만들어질 것이다.

옛 얘기가 된 ‘바다가 육지라면’

‘바다가 육지라면, 배 떠난 부두에서 울고 있지 않을 것을…’ 가수 조미미가 부르고, 이미자가 커버하면서 일약 국민 이별송이 된 ‘바다가 육지라면’(1970년)은 한때 ‘섬사람들이 가장 좋아하는 라면’이라는 아재 개그로도 회자했지만, 이젠 옛 얘기가 되었다. 그 섬에 가고 싶을 때 언제든 갈 수 있는 ‘차로 가는 섬 여행’ 시대가 활짝 열렸기 때문이리라.

지난 8일 ‘섬의 날’에는 전남 완도에서 나흘간 섬이 갖는 매력을 만끽할 수 있는 축제가 열렸다. 행안부와 해수부는 “바쁘게 살아가는 일상에서 잠시 멈춰 섬이 주는 여유와 치유의 가치를 되새겼으면 좋겠다”는 취지로 이 축제를 기획했다. 내년 여수에선 섬 올림픽과, 세계섬박람회개최 등이 열린다.

우리나라는 유인도 480개, 무인도 2910개 등 3390개의 섬을 보유하고 있다. 놀랍게도 인도네시아(1만7500개), 일본(1만4000개), 필리핀(7600개) 등에 이어 세계에서 네 번째로 섬이 많은 국가다. 그러나 활용도에선 이탈리아, 그리스, 스페인 등 지중해 국가들이나 일본, 필리핀 등 아시아권 국가들에 비해 다소 떨어진다.

조선시대엔 관리하는 데 돈이 든다는 이유로 섬을 비우는 ‘공도(空島) 정책’을 시행하기도 했지만 지금은 사람들의 섬 사랑과 정부의 섬 정책이 어우러지면서 지중해 부럽잖은 섬 문화관광의 강국이 될 것으로 기대되고 있다.

바다에 뿌린 수십개 보석, 고군산군도

지난 2016년 400m 길이의 현수교 군산 고군산군도대교가 개통되면서 ‘신선이 노닐던 섬’ 선유도와 장자도 등 고군산군도의 주요 섬은 승용차는 물론 시내버스로도 오갈 수 있게 됐다. 군도는 10개 유인도와 47개 무인도로 이뤄져 있다.

차를 타고 건너는 동안 선유도, 장자도, 대장도, 신시도, 무녀도 등 섬들이 만들어내는 수려한 해변과 고즈넉한 어촌 풍경이 파노라마처럼 이어진다. 승용차로 비응항까지 가서 주차한 뒤 99번 버스로 갈아타면, 시야가 확 트인 이층 버스가 무녀도와 선유도를 경유해 장자도까지 내달린다.

장자도와 이어진 대장도 대장봉(142m)에 오르면 바다 위에 뿌려진 40여 개의 고군산군도를 한눈에 내려다본다.

섬이 주는 느림의 미학을 만끽해 보려면 차에서 내려 대장·장자·선유도 보행교를 따라 천천히 걸어보는 것도 좋은 방법이다. 선유도 명사십리해변 전망대에서 풍경을 감상한 뒤 선유스카이SUN 짚라인을 타고 솔섬까지 700m를 날아보는 체험을 하면서 고군산군도 여행의 감흥을 키운다.

‘눈물에 옷자락이 젖어도, 고요히 잡아주는 손’(정태춘의 노래 ‘서해에서’)으로 대표되던 서해 이미지는 이제 여행자와 티키타카하고, 유쾌하게 놀아주기까지 하는 ‘찐친’으로 진화했다.

영화 단골 촬영지가 된 군산 시간여행

명사십리해변 입구에 군산시에서 운영하는 자전거대여소가 있다. 자전거를 타고 선유3구 골목을 누비며 기도등대, 남악리 몽돌해변에 들른다. 사람이 많은 명사십리해변과 다른 섬마을 정취가 구석구석에 깃들었다. 남악리 대봉전망대는 고군산군도 풍경의 색다른 앵글을 제공한다.

고군산군도에서 나가는 길, 대교 옆에 자리한 쥐똥섬은 신비로운 느낌이 든다. 무녀도 끝자락에 있는 쥐똥섬은 썰물 때 길이 열리며 갯벌이 드러난다. 우아한 쥐똥이라니…. 그 반전 매력 덕분에 다리 개통 직후 입소문을 타 사람들이 제법 모여든다.

시내에 들어서면 ▷영화 ‘타짜’ 촬영지인 신흥동 일본식 가옥 ▷영화 ‘8월의 크리스마스’를 촬영한 초원사진관 ▷근대 건축물인 호남관세박물관과 옛 창고를 리모델링한 인문학 카페 ▷군산근대역사박물관 ▷옛 교복 코스프레·달고나 체험을 하는 경암동철길마을 등 레트로 감성을 가진 여행지들이 기다리고 있다.

한국관광공사 의뢰로 현지를 다녀온 서영진 여행작가는 고군산군도 및 군산근대거리 여행을 하려면 1박2일 코스로 첫날 고군산대교→대장봉→명사십리→옥돌해변→무녀도 쥐똥섬, 둘째 날 군산 신흥동 가옥→동국사→관세박물관→근대역사박물관→경암동철길마을 등으로 가는 것을 추천했다.

부산 신공항 후보지 가덕도 만나는 스토리

부산 가덕도는 통일신라 때 무역항이었고, 임진왜란 부산포 해전 대승의 사령부였으며, 구한말에는 러일전쟁이 벌어진 곳이다. 가덕도에서 가장 높은 연대봉에 오르면, 동쪽으로 거제도, 서쪽으로 부산 다대포와 아미산, 남쪽 해안선이 병풍처럼 펼쳐진다.

이곳에 있는 정거마을은 가리비 껍데기로 만든 벽화가 눈길을 끈다. 외양포는 군사 보호구역이라 당시의 흔적을 잘 보존해 뒀다. 숲속에 숨은 포진지, 화약고, 헌병부 건물을 보며, 일제 전범들의 만행을 되새긴다. 대항새바지에는 강원도 탄광 노동자들이 판 일제강점기 요새 동굴이 있다.

가덕대교를 건너 부산 시내로 나오는 길에는 낙동강 하구 을숙도의 생태 환경과 부산현대미술관에 들러보면 금상첨화. 을숙도 남쪽, 다대포와 가덕도 사이, 섬이 되었다가 사라지기를 매일 반복하는 수많은 풀등의 신비로운 풍경은 다대포 옆 아미산전망대에서 잘 보인다.

섬의날 축제 열린 완도에서 보는 ‘노량’의 기개

군청이 있는 1등섬 체도(體島)를 포함해 258개의 섬으로만 구성된 완도의 2등섬은 고금도이다. 고금대교는 강진군, 장보고대교는 신지도, 약산연도교는 조약도(약산도) 등으로 이어진다.

고금도는 이름이 널리 알려진 섬은 아니지만, 이순신 장군의 마지막 생애를 간직한 의미 있는 곳이다.

이순신 장군은 1598년 삼도수군통제영을 고금도로 옮기고, 노량해전을 승리로 이끌었다. 왜구가 다시는 쳐들어오지 못하도록 하려고 일반적인 해상 작전보다 더 맹렬하게 적을 추격, 섬멸했다. 그러느라 이순신 장군은 적의 사정거리 내로 들어가 총탄을 맞았다. 고금도엔 이순신 장군의 유해를 임시 안장했던 월송대와 추모 공간인 충무사가 있다.

도서 지방 최대 고인돌 밀집지인 완도 고금도 지석묘군, 산자락에 아기자기하게 조성한 덕암산 꽃누리 생태공원은 외지인에게 잘 알려지지 않은 고금도의 반전 매력이다.

고금도에서 장보고대교를 건너면, 세계적인 청정휴양지 인증 ‘블루플래그’에 빛나는 신지명사십리해수욕장과 완도 청해진 유적에 이른다. 블루플래그는 지중해 유명 해변에만 주어지는 귀한 훈장이다.

매일 벌어지는 ‘모세의 기적’ 영흥도 목섬

인천 옹진군 영흥도는 오이도나 전곡항에서 차를 몰고 대부도로 간 뒤 대부도-선재도 연도교를 거쳐야 갈 수 있다. 영흥면 소속인 선재도와 부속섬인 목섬까지는 하루 두 번, 조수간만에 의해 ‘모세의 기적’이 벌어진다.

인천대교와 인천공항이 잘 보이는 영흥도 십리포해수욕장은 소사나무 군락지를 포함한 해안 산책과 갯벌 체험을 모두 해볼 수 있다. 국사봉 정상에 오르면 아름다운 풍경이 한눈에 담긴다.

선재대교 아래 있는 소박한 벽화 골목, 대부도 시화 나래 조력문화관 옆에 세워진 달 전망대 모두 영흥도 자동차 여행을 풍성하게 해주는 여행명소들이다.

한국섬진흥원 관계자는 “섬은 관광 등 미래형 지역산업의 플랫폼, 천혜의 자연환경과 지속가능한 자원 순환, 국가방위의 요충지, 섬마다 다른 문화유산과 풍속의 다양성 등 많은 면에서 중요한 가치를 지니고다”고 말했다. [취재협조=한국관광공사]