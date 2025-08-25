증여플랜 서비스 가입 이벤트도

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 시니어 고객을 위해 ‘KB골든라이프센터 대면 상담 이벤트’를 연다고 25일 밝혔다.

KB골든라이프 센터는 ▷은퇴 준비 및 노후 설계 ▷상속·증여 컨설팅 ▷요양·돌봄 상담 ▷헬스케어 서비스 등 시니어 맞춤 서비스를 제공하는 종합 상담센터다. 2020년 7월 출범 이후 지금까지 3만5000여건이 넘는 은퇴 설계 상담을 제공해왔으며 지난 7월에는 전국 12곳으로 센터를 확대했다.

국민은행은 오는 10월 20일까지 KB골든라이프 센터를 방문해 상담을 완료한 고객 전원에게 스타벅스 아메리카노 커피 쿠폰을 지급한다. 또한 ‘KB골든라이프 증여플랜 서비스’를 가입한 고객 중 각 센터당 1명씩 총 12명을 추첨해 파크골프 용품 세트를 제공한다.

KB골든라이프 증여플랜 서비스는 증여자로부터 2000만원 이상의 금액을 증여 받아 KB국민은행의 펀드나 신탁상품을 가입한 고객을 대상으로 증여세 신고를 대행해 주는 서비스다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 체계적이고 안정적인 노후 준비 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.