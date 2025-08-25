신한카드, ‘미코노미’ 트렌드 분석 ‘나’를 위한 가치 소비 확산 피부과 100만원 이상 결제↑

[헤럴드경제=유혜림 기자] 물가가 치솟는 요즘 커피 한 잔, 점심 한 끼도 아끼며 살아가는 직장인들. 이렇게 절약한 돈은 과연 어디에 쓰이고 있을까?

최근 자기중심적 소비 문화를 뜻하는 ‘미코노미(Me+Economy)’ 트렌드가 확산되면서 러닝을 비롯한 라이프 스타일과 저속노화, 정신 건강 등에 쓰는 돈도 급증한 것으로 나타났다.

25일 신한카드 빅데이터연구소에 따르면, ‘러닝’ 키워드 검색량은 최근 2년간 약 4.5배 증가한 것으로 집계됐다. 이에 러닝 전문매장 이용도 덩달아 급증했다. 이 기간 전체 이용 건수는 203%, 이용 금액은 216%나 뛰었다.

연령별로는 30대의 이용 건수가 44.8%를 차지해 전체 이용 건수의 절반 가량을 차지했다. 이용 금액 증가율도 232%로 모든 연령층 가운데 가장 높았다. 또한, 이용 건수를 기준으로 남녀 비중을 분석한 결과, 최근 2년 사이 여성 비중이 5.9%p(포인트) 높아진 것으로 나타났다.

2023년 상반기 기준 남성 62.0%, 여성 38.0% 비율로 24.0%p 격차를 보였던 이용 비중이 2025년 상반기에는 남성 56.1%, 여성 43.9%로 나타나 남녀 비중 차이가 12.2%p로 줄어든 것이다.

외모를 가꾸는 데도 돈을 아끼지 않았다. ‘저속노화’ 트렌드를 고려해 대중적으로 많이 이용되는 프랜차이즈형 피부과의 데이터를 분석한 결과, 100만원 이상의 고액 결제건이 최근 2년 동안 31.2% 증가한 것으로 나타났다.

여성 이용률은 올 상반기 기준 76.6%로 여전히 대다수를 차지하고 있다. 다만, 최근 2년간의 이용 건수 변화를 보면 30대 남성의 이용이 73.7% 늘어나면서 가장 큰 증가율을 보였다. 외모도 하나의 ‘스펙’으로 여겨지면서 제모, 레이저 치료 등 외모 관리에 젊은 남성들의 지출이 많아졌다.

‘마음건강’을 챙기려는 움직임도 늘고 있다. 올 상반기 정신건강의학과 이용 건수는 2023년 같은 기간 대비 11.4% 증가했다. 심리 상담에 대한 세대별 연관 검색어를 보면, 20대는 ‘진로’, ‘연애’에 대한 관심이 높았고, 30대는 ‘아동’, ‘부부’, ‘직장’ 등의 언급이 많았다.

40대에서는 ‘청소년 심리 상담’에 대한 내용이 주를 이루는 걸로 나타나 사춘기 자녀를 둔 부모 세대의 고민을 엿볼 수 있었다. 50대 이상은 ‘우울증’, ‘무력감’ 등 개인의 정서와 감정을 적극적으로 관리하려는 모습을 보였다.

신한카드 빅데이터연구소는 “미코노미 트렌드 분석을 통해 건강한 라이프스타일과 자기 관리에 대한 사람들의 관심이 얼마나 높아졌는지를 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 트렌드 분석을 통해 고객들의 니즈에 걸맞은 서비스를 제공하기 위해 지속 노력해 나갈 것”이라고 말했다.