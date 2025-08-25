국내재력가 등 금융계좌 해킹 수사 지난 22일 국내 송환된 중국인 구속

[헤럴드경제=이영기 기자] 국내 재력가들의 명의를 도용해 거액을 빼돌린 해킹조직 총책과 그 일당을 검거한 경찰이 수사 속도를 높이고 있다. 이들 일당은 국내 재력가들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 총 380억여원을 가로챈 혐의를 받아 국내로 송환됐다. 경찰은 일당의 총책 중국인 A(34) 씨는 지난 21일 태국에서 국내로 송환해 구속한 후 수사하고 있다.

서울경찰청 관계자는 25일 서울 종로구 서울경찰청에서 진행된 정례간담회에서 “2023년 말부터 알뜰폰을 개통해 다수의 피해자가 발생한 사건의 일당 전체 16명을 검거하고 2명을 구속했다”며 “또 최근 국내로 송환된 해외 총책 A씨는 지난 24일 구속됐다”고 밝혔다.

지난 22일 태국에서 국내로 송환된 A씨는 경찰이 태국 경찰과 협력해 검거한 것으로 알려졌다.

이어 경찰은 참고인 조사도 본격화할 방침이다. 서울경찰청 관계자는 “피해 규모를 확인해야 해서 참고인 조사도 반드시 진행할 예정”이라고 설명했다.

이어 “피의자는 혐의 일부를 시인하고 있지만 또 일부는 부인하고 있다”고 덧붙였다.

이번 검거된 국제해킹조직 소속 중국인 총책 A씨는 다수의 웹사이트를 해킹하고, 알뜰폰을 무단 개통하는 방법으로 피해자들이 소유한 금융계좌와 가상자산 계정에서 자금을 편취했다. A씨가 범행을 통해 가로챈 금액은 약 380억원에 달하는 것으로 알려졌다. 범행 대상은 당시 군에 있었던 BTS 정국뿐 아니라 수감 중이던 기업인들이었다. 또 국내 가상자산·벤처기업 인사와 재계 30위권 기업 총수도 포함된 것으로 알려졌다.

피해자들 명의로 휴대전화를 개통해 이들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 무단으로 예금 등 자산을 이체하는 방식으로 거액을 가로챈 것으로 전해졌다.

A씨는 지난 22일 오전 5시 5분께 태국 방콕에서 인천공항으로 송환됐다. A씨는 태국 등 해외에서 해킹 범죄단체를 조직해 2023년 8월부터 작년 1월까지 이동통신사 홈페이지 등에 침입해 개인정보를 불법 수집해 온 것으로 드러났다.