- 기계硏, ‘2025 글로벌 기계기술 포럼’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 인공지능(AI)과 로봇공학의 융합이 가속화되는 가운데, 휴머노이드 기술의 미래를 논의하는 글로벌 포럼이 국회에서 열린다. 세계 석학과 산업계 리더들이 한자리에 모여 AI·로봇의 최신 동향과 향후 전략을 공유한다.

국가과학기술연구회(NST) 산하 한국기계연구원은 다음달 26일 국회도서관 대강당에서 ‘2025 글로벌 기계기술 포럼’을 개최한다. 올해 주제는 ‘휴머노이드 AI·로봇의 미래’로, 산업과 사회에서 휴머노이드가 담당할 새로운 역할과 기술적 도전 과제, 그리고 글로벌 협력 방향을 심층적으로 논의한다.

인공지능과 로봇공학의 융합은 자동화를 넘어 제조·물류·돌봄·서비스 등 다양한 현장에서 인간과 협업하며 실질적 가치를 창출하는 미래형 동반자를 현실로 만들고 있다. 세계 각국은 감각·인지·정밀 동작·자율학습이 결합된 차세대 휴머노이드 개발에 속도를 내는 추세다. 이번 포럼은 이러한 휴머노이드 AI‧로봇 기술의 글로벌 흐름과 국내 대응 전략을 집중적으로 조명할 예정이다.

기조연설은 미국 UCLA 기계항공학과 데니스 홍 교수가 맡아 ‘AI for Robotics and Robotics for AI’를 주제로 로봇 AI의 의미를 고찰한다. 이어지는 발표 세션에서는 캐나다 고등연구소(CIFAR) AI 소장이자 몬트리올 대학교 교수인 글렌 버세스가 ‘범용 작업 로봇을 위한 여정’을 주제로 로봇 제어 솔루션 연구 현황 및 자율 학습 수행 방법에 대해 소개한다. 이어 김진오 한국로봇산업협회장이 ‘로봇 역할에 대한 이해와 발전 방향, 그리고 로봇산업의 중요성’을 주제로 발표한다. 류석현 원장은 기계연의 AI 휴머노이드 로봇 발전 전략을 제시한다.

마지막으로 김정 한국로봇학회 회장(KAIST 기계공학과 교수)을 좌장으로 데니스 홍 교수, 글렌 버세스 교수, 김진오 회장, 류석현 원장이 참여하는 패널 토론이 열려 휴머노이드 AI·로봇의 미래 전망 및 핵심기술 발전 논의가 심층적으로 다뤄질 예정이다.

류석현 한국기계연구원장은 “AI·로봇·기계기술의 융합을 통한 차세대 혁신이 미래 산업의 패러다임을 바꿀 것”이라며 “이번 포럼이 AI 휴머노이드 시대를 앞당기고, 우리나라 기계기술의 글로벌 리더십을 강화하는 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.

한편 기계연은 산·학·연 글로벌 전문가를 초청하여 기계기술 분야의 첨단 이슈를 짚어보고 발전 방안을 논의하는 ‘글로벌 기계기술 포럼’을 매년 개최해 왔으며 올해로 12주년을 맞이했다. 이 포럼은 과학기술정보통신부와 국가과학기술연구회가 후원하며 온라인으로도 생중계된다.