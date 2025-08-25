[헤럴드경제=최은지 기자] 노을 주식회사는 서아프리카 가나에 2년간 총 97만5000달러(약 13억6000만원) 규모의 AI 기반 말라리아 진단 솔루션 miLab™ MAL을 공급하는 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

노을은 현지 파트너사를 통해 가나 내 주요 보건기관 및 말라리아 관리 거점에 AI 말라리아 진단 솔루션을 단계적으로 공급할 예정이다. 회사는 이번 계약으로 베냉, 나이지리아, 코트디부아르, 앙골라 등 기존 아프리카 주요 시장 내에서 축적된 성능 평가 및 공급 경험을 바탕으로 miLab MAL의 성능과 신뢰성이 다시 한번 입증됐다고 평가했다.

노을의 miLab MAL은 미국 최대 진단랩 체인 랩콥(Labcorp)과의 공동 연구에서 민감도, 특이도, 양성·음성 예측도 모두 100%를 기록하며 표준 현미경 대비 우수한 성능을 입증했다. 세계보건기구(WHO) 산하 UNITAID 보고서에서도 ‘현미경 진단의 모든 기능을 통합한 가장 발전된 형태의 디지털 현미경 플랫폼’으로 소개되면서 글로벌 말라리아 진단 분야에서 독보적인 성능으로 주목받고 있다. 여기에 최근 방한한 게이츠재단 회장과의 간담회에 의료AI 기업으로서 유일하게 초청되며, 글로벌 보건 난제 해결을 위한 기술 혁신성과 성장 잠재력을 인정받고 있다.

임찬양 대표는 “전 세계 말라리아의 3분의 1을 차지하는 서아프리카 지역에서 공공조달과 다양한 파트너십을 통해 miLab MAL의 수요가 꾸준히 확대되며 성장 모멘텀이 커지고 있다”며 “아프리카 시장에서 입지를 확고히 한 만큼, 유럽과 미국 등 글로벌 시장 전반으로 확장을 가속화하며 밸류업을 지속적으로 이행해 나가겠다”고 말했다.

가나는 약 3400만명의 인구를 보유하고 있으며 말라리아가 최대 감염병 중 하나인 국가다. WHO가 발간한 World Malaria Report 2024에 따르면 2023년 가나의 말라리아 발생 건수는 약 655만 건, 사망자 수는 약 1만1000명으로 추정된다.

기존의 현지 진단 체계는 현미경 검사와 RDT(신속항원검사)가 주를 이루지만 숙련 인력 의존도와 낮은 민감도(40~50%대)가 한계로 지적되어 왔다. 노을의 miLab MAL은 이러한 한계를 극복한 올인원 AI 디지털 현미경 플랫폼으로 검체 전처리부터 고화질 이미지 촬영, AI 분석 및 결과 확인까지 전 과정을 단일 소형 장비 하나로 수행해 보다 정확하고 효율적인 현장 진단이 가능하다.