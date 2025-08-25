[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 국민 참여형 아이디어 발굴을 통해 ‘초혁신경제’ 구현에 속도를 낸다.

기획재정부는 25일부터 10월 13일까지 ‘2025년 AI 활용 초혁신경제 실현 아이디어 영상 공모전’을 연다고 밝혔다. 이번 공모전은 3년째 이어지는 행사로, 인공지능(AI)을 활용한 신기술·신산업 아이디어를 국민으로부터 직접 모아 미래 성장동력 발굴과 초일류국가 도약 기반을 마련하겠다는 취지다.

특히 올해는 참가 분야를 짧은 영상(숏폼)으로 단일화해 접근성을 높였다. 참가 부문도 ▷중·고등부 ▷대학부(대학원 포함) ▷성인부(대학부 제외) 등 3개로 나눠, 각 부문별 최우수작 1편씩을 선정한다. 총 3점의 대상 수상자에게는 ‘부총리 겸 기획재정부 장관상’이 주어지며, 중·고등부 500만원, 대학부 800만원, 성인부 1200만원의 상금이 각각 지급된다.

참가 신청은 전용 누리집을 통해 가능하다. 수상작은 전문가 심사를 거쳐 11월 중 확정되며, 시상식은 12월에 열린다. 자세한 사항은 누리집 또는 공모전 운영사무국을 통해 확인할 수 있다.

기재부 관계자는 “AI와 신기술에 대한 국민의 창의적 아이디어가 미래 초혁신경제의 밑거름이 될 것”이라며 “많은 참여를 기대한다”고 말했다.