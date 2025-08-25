- 특구재단, 콜마비앤에이치에 연구소기업 성공모델 구축 공로패 수여

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 제1호 연구소기업인 콜마비앤에이치㈜가 한국원자력연구원과 ‘헤모힘(HemoHIM)’ 상표권 양수 계약을 공식 체결하고, 딥테크 중심의 지속 성장을 위한 발판을 마련했다고 25일 밝혔다.

이번 계약을 통해 콜마비앤에이치 독자적인 브랜드 경쟁력을 완전히 확보하고, 명실상부한 글로벌 건강기능식품 기업으로 도약할 수 있는 발판을 마련했다. 이는 공공기술 사업화의 가장 성공적인 모델로 평가받는 ‘연구소기업 제도’의 혁신적 성과를 다시 한번 입증하는 사례다.

또한 기술출자 → 코스닥 상장 → 지분매각 → 상표권 이전으로 이어지는 20여 년간의 연구소기업 성공 모델의 완성을 의미하며, 전국 2103개 연구소기업들과 대학·공공연구기관들에게 ‘상표권을 통한 사업화’라는 새로운 성공 경로를 제시하게 됐다.

콜마비앤에이치는 2004년, 원자력연과 한국콜마㈜가 합작하여 설립한 제1호 연구소기업으로, 원자력연의 ‘방사선 이용 고순도 정제 기술’ 등을 기반으로 개발된 면역기능 개선 건강기능식품 ‘헤모힘’은 2025년 누적 매출 3조 원을 돌파한 대표 성공 상품이 됐다.

이번 상표권 이전으로 설립 18년 만에 출자연구기관으로부터 기술적·상표적 독립을 이루게 되었으며, 이를 통해 로열티 비용 절감, 신속한 의사결정 등을 바탕으로 글로벌 시장 공략을 더욱 가속화할 수 있게 됐다.

이번 체결식에서 임문택 특구재단 대덕연구개발특구본부장은 윤여원 콜마비앤에이치 대표이사에게 제1호 연구소기업의 성공적 기술사업화 모델을 구축한 공로를 인정해 공로패를 수여하며 그 의미를 더했다.

정희권 특구재단 이사장은 “콜마비앤에이치는 연구소기업 제도의 실효성을 보여주는 대표적 성과”라며 “이번 상표권 이전은 공공기술 기반 기업 성장의 새로운 동력을 마련한 첫 사례로, 향후 연구소기업 뿐만 아니라 특구 내 모든 첨단기술 기반 기업 혁신의 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “특구재단은 앞으로도 잠재력 있는 딥테크 기업을 발굴하고, 스타트업의 스케일업과 글로벌 진출 등 맞춤형 지원을 통해 제2·제3의 콜마비앤에이치를 배출하는 데 역량을 집중하겠다”고 강조했다.