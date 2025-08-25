[헤럴드경제=김지헌 기자] 세계에서 3번째로 ‘탈원전’에 성공한 대만 사회가 원자력 발전소 재가동 논란으로 술렁이고 있다. 최근 진행된 원자력 발전소 재가동에 대한 국민 투표 결과는 ‘부결’이다.

그러나 인공지능(AI), 반도체 등 관련 산업을 위한 대만 내 전력 공급 필요성과 중국과의 지정학적 관계에 의한 안보 위협으로 인해 원전이 필요하다는 목소리가 지속적으로 힘을 얻고 있는 모양새다.

25일 블룸버그통신은 원자력 발전소 재가동을 위한 국민투표가 부결되면서, 대만 정치인들이 대만 내 증가하는 에너지 수요에 대응하는 방법을 찾는 압박에 직면했다고 전했다.

국제위기그룹의 윌리엄 양 동북아시아 수석 분석가는 “이번 국민투표 결과는 더 많은 국민이 핵 기반 에너지 솔루션을 고려해야 한다고 생각한다는 신호를 정부에 보내고 있다”고 평가했다. 이어 “이번 결과는 대만의 에너지 회복력과 안정적인 에너지 공급 유지 능력에 대한 국민의 불안과 우려를 반영하는 것”이라며 “법적 기준에는 미치지 못하지만, 정부가 선호하는 정책 노선과 여론 사이의 간극을 보여주는 결과”라고 덧붙였다.

앞서 23일(이하 현지시간) 대만에서 실시된 원전 재가동 국민투표가 법정 요건 미달로 부결됐으나 투표자의 74%가 재가동에 찬성표를 던지면서 ‘탈원전’ 논쟁이 다시 불붙는 양상이다. 이번 국민투표는 대만의 마지막 남은 원전이자 지난 5월 상업 운전면허가 만료된 남부 핑둥현 헝춘의 제3 원전인 마안산 발전소의 재가동에 대한 찬반을 물었다.

재가동 찬성이 434만여표(74.2%)로 반대 151만여표(25.8%)의 거의 3배에 달했다. 다만 찬성표가 국민투표 가결 요건인 전체 등록 유권자 수의 25%(500만532표)에 미치지 못해 안건 자체는 부결됐다. 이날 투표율은 29.5%였다.

부결은 됐으나, 찬성표가 압도적으로 많이 나오면서 논란은 쉬이 사그라들지 않을 것으로 전망된다.

인공지능(AI) 관련 전력수요 급증과 중국의 군사적 위협에 따른 에너지 안보 우려가 커지면서 원전을 찬성하고 있는 쪽으로 여론의 흐름이 바뀌는 모습이기 때문이다.

전날 주리룬 국민당 주석은 “70% 이상의 민중이 안정적인 원자력 발전을 지지했다”며 “정부는 이미 입법원(의회)을 통과한 원전 서비스 연장 법안을 철저히 이행해야 한다”고 압박했다. 반면 라이칭더 총통은 원전 재개에 미온적인 입장을 이어갔다. 라이 총통은 “원전 안전은 과학적 검증이 필요한 문제”라며 “단 한 번의 국민투표로 완전히 해결되지 않을 것”이라고 강조했다.

대만 유권자들의 원자력 발전 재가동에 대한 긍정적 평가는 최근 세계적인 원전 부활 추세와도 부합한다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 향후 25년 안에 원전 발전 용량을 4배 늘리는 목표를 세웠다. 대표적인 탈원전 국가인 독일도 에너지 정책을 재검토하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 지적했다.

대만 전체 전력 사용량의 12%를 차지하는 TSMC와 같은 기업들은 치솟는 전기 요금에 직면해 있으며, 대만 국내 전기 요금이 해외 공장 요금을 초과하고 있는 것으로 전해졌다.

중국의 위협도 대만의 ‘탈원전 여론’을 뒤집은 중요한 요인이다. 친미·독립 성향의 라이 민주진보당 총통이 지난해 취임한 뒤 중국의 군사적 위협이 커지기도 했다. 또 대만은 에너지의 95% 이상을 해외로부터 수입하는 천연가스, 석탄, 석유에 의존하고 있다. 만일 중국이 대만의 주요 항구를 봉쇄해 에너지 수입이 막힐 경우 발전소가 모두 멈추게 된다.

CNA는 대만전력공사 자료를 인용해 대만의 전체 전력 생산량 가운데 천연가스(47.2%), 석탄(31.1%), 석유(1.4%) 등 화석연료 발전 비중이 79.7%에 이른다고 전했다. 이에 비해 재생에너지 발전 비중은 11.9%에 그친다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 지난달 중국의 대만 봉쇄 워게임 시뮬레이션 결과를 제시하면서 “에너지는 대만이 버티는 데에서 가장 취약한 요소로 대만은 이에 특별한 주의를 기울여야 한다”고 강조했다. 또 기존 원전의 수명을 연장하고 전력 시스템을 강화해야 한다고 지적하기도 했다.

AI 인프라 구축과 기후 변화 배출 목표 달성을 위해 경쟁하는 국가들을 중심으로 수요가 증가하고 있다. 애플을 비롯한 기술 기업들은 더 깨끗한 에너지원으로의 전환을 적극적으로 추진하고 있으며, 젠슨황 엔비디아 CEO는 지난주 타이베이 방문 중 원자력이 대만에 “훌륭한 선택”이라고 말했다.

또 연료비 상승과 재생에너지 투자는 대만의 주요 전력 공급업체인 타이파워의 재정에 부담을 주고 있다. 저렴한 가격을 유지하기 위해 높은 비용을 감당해 온 이 국영 전력 업체는 작년 말까지 누적 손실액이 4200억 대만 달러(137억 달러)를 넘어섰다.