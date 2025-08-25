HVDC 턴키·변환 솔루션, AI 데이터센터 초전도 솔루션 공개 예정

[헤럴드경제=박혜원 기자] LS일렉트릭이 LS전선과 국내 최대 기후 전시회에서 국내 초고압직류송전(HVDC) 기술 개발 성과를 선보인다. 동시에 정부가 추진하는 서해안 HVDC 에너지고속도로 프로젝트 역량도 선보일 계획이다.

양사는 오는 오는 27일부터 29일까지 부산광역시 벡스코에서 열리는 ‘2025 기후산업국제박람회’에 참가한다고 25일 밝혔다. 이번 전시회는 산업통상자원부와 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB)이 공동 주최하며 올해는 ‘Energy for AI & AI for Energy’를 주제로 열린다.

올해 부스는 탄소중립 시대 핵심 기술로 꼽히는 HVDC을 중심으로 꾸려진다. 올해 양사는 270㎡ 규모의 전시 공간에 ▷HVDC 턴키 솔루션 ▷HVDC 변환 솔루션 ▷AI 데이터센터 초전도 솔루션을 공개한다. HVDC 핵심 솔루션과 턴키 사업 역량을 전면에 내세우는 동시에 서해안 HVDC 에너지고속도로 프로젝트 참여 의지도 적극 드러낼 예정이다.

양사는 HVDC 기술력을 고도화하며 최근 잇따라 성과를 내고 있다. LS일렉트릭은 최근 국내 기업 최초로 500메가와트(MW)급 전압형 HVDC 변환용 변압기 개발을 완료해 상용화를 앞두고 있다. 국내에서 개발된 전압형 HVDC 변환용 변압기 중 가장 큰 용량이다. LS일렉트릭은 세계 최대 송전 용량인 525키로볼트(kV)급 고온형 HVDC 케이블 상용화에 최근 성공했다. 도체의 허용 온도를 90℃로 높여 송전 용량을 50%까지 향상시킨 것이 특징으로 오는 9월 ‘동해안-수도권’ HVDC 1단계 지중 구간에 투입될 예정이다.

또 LS전선의 베트남 자회사 LS에코에너지는 베트남에 해저케이블 공장 건설을 검토하며, 정부가 추진하는 HVDC 에너지 고속도로 모델의 해외 수출을 본격 추진하고 있다. 특히 지난 5월 베트남과 싱가포르를 잇는 ‘아세안 해저 HVDC 송전망’ 구축에 각국 정부가 합의하면서 사업 추진에 속도가 붙고 있다.

양사는 나아가 AI 데이터센터를 위한 초전도 전력 시스템으로 ‘하이퍼그리드 NX’를 선보인다. 하이퍼그리드 NX는 LS일렉트릭의 초전도 전류제한기와 LS전선의 초전도 케이블을 결합한 데이터센터(IDC) 전력공급 시스템이다.

LS일렉트릭 관계자는 “AI시대 성공의 핵심이 될 차세대 전력 솔루션 HVDC와 초전도에 대한 선제적이고 집중적 투자로 이미 글로벌 최고 수준의 기술력을 확보했다” 며 “압도적 생산, 기술, 사업 역량 앞세워 일부 메이저 기업이 주도해 온 글로벌 전력시장 판도 확 바꿀 것” 이라고 말했다.