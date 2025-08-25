- DGIST-UNIST-서울대 공동연구팀, 고신축성 색변환층 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] 50% 이상 늘어나도 성능이 변하지 않는 차세대 디스플레이 핵심소재가 개발됐다. 대구경북과학기술원(DGIST) 에너지공학과 양지웅 교수 연구팀은 울산과학기술원(UNIST) 최문기·박종남 교수팀, 서울대학교 김대형 교수팀과 공동연구를 통해 색을 변환하는 고성능 색변환층을 기존보다 더욱 유연하고 선명하게 구현, 이를 적용한 ‘스트레처블 마이크로 LED 디스플레이’를 개발했다고 25일 밝혔다.

양자점은 선명한 색 표현이 가능한 나노미터 크기의 소재로, 최근 고화질 디스플레이에 널리 활용되고 있다. 하지만 이를 유연한 디스플레이에 적용하기 위해 고분자와 혼합하면 입자가 뭉치거나 색이 새는 문제 등이 발생해 실제 상용화에는 한계가 있었다. 양 교수팀은 친환경 양자점 표면에 새로운 분자를 결합해 신축성 고분자와 화학적으로 연결되는 ‘가교 네트워크’를 형성함으로써 이 같은 문제를 해결했다.

이 기술을 통해 제작된 색변환층은 313PPI 수준의 고해상도를 구현하면서도, 최대 50%까지 늘어나도 99% 이상의 색변환율을 유지했다. 이는 지금까지 보고된 관련 기술 중 세계 최고 수준이다.

또한 연구팀은 이 색변환층을 마이크로 LED와 통합해 실제로 작동하는 풀컬러 스트레처블 디스플레이를 구현하고, 이를 로봇 피부 및 웨어러블 헬스케어 모니터링 센서에 적용해 기술의 실용성도 입증했다.

양지웅 교수는 “이번 연구는 기존 양자점 기반 색변환 기술의 한계를 극복하고, 유연성과 해상도를 동시에 만족하는 세계 최초의 성과”라며 “웨어러블 전자기기, 로봇 피부, 스마트 헬스케어, 인간-기계 인터페이스 등 다양한 분야로 확장 가능성이 매우 크다”고 말했다.

한국연구재단 지원으로 수행된 이번 연구결과는 재료과학 분야 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials“’에 표지논문으로 선정됐다.