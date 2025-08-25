메디앤서 콜라겐 나노샷 마스크 등 10종 소비자 접점 확대…유럽·남미 진출 기대

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼양사는 뷰티 브랜드 메디앤서(MediAnswer)와 어바웃미(AboutMe)가 인천국제공항 제1터미널 시티면세점 내 K-뷰티 편집숍인 코코시티(KOKOCITY)에 입점했다고 25일 밝혔다.

입점 제품은 메디앤서 콜라겐 나노샷 마스크 3종(비타·포어·카밍), 메디앤서 리얼 스킨핏 나노샷 라인 3종(마스크·넥 마스크·기미 패치), 어바웃미 쌀 막걸리 라인 4종(스킨·겔 마스크·클렌징 폼·클렌징 오일) 등 10종이다.

메디앤서 콜라겐 나노샷 마스크 라인은 100달톤(Da) 크기의 초저분자 콜라겐을 사용하고, 피부 지질층과 동일한 성질을 띠는 올리오좀(Oleosomes)을 마스크팩의 핵심 성분에 적용해 피부 흡수율을 높였다. 피부 톤 개선, 모공 케어, 피부 진정에 특화됐다.

메디앤서 리얼 스킨핏 나노샷 라인은 189달톤 크기의 초저분자 콜라겐을 사용했다. 피부 주름 개선과 탄력 강화에 효과적이다. 어바웃미 쌀 막걸리 라인은 친환경 무농약 농법으로 재배된 쌀에서 나오는 쌀 추출물과 피부 흡수율을 높여주는 막걸리 발효 성분을 사용한다.

박성수 삼양사 H&B사업PU장은 “시티면세점 입점을 계기로 기존에 진출한 미국, 동남아 외에도 유럽이나 남미 등 전 세계로 판로를 확대할 것”이라며 “품질과 기술력을 바탕으로 K-뷰티 트렌드를 이끌겠다”고 말했다.