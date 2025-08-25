소득대체율 43% 상향에도 노인 빈곤 해소 한계 저수익·중간 정산 구조 개선 시급

[헤럴드경제=김용훈 기자] 내년 3월 국민연금법 개정으로 소득대체율이 43%로 상향되지만, 안정적 노후 보장을 위해서는 퇴직연금 개혁이 병행돼야 한다는 지적이 나왔다. 국민연금 보장성 강화만으로는 초고령 사회의 노인 빈곤 문제를 감당하기 어렵다는 분석이다.

25일 국민연금공단에 따르면 정창률 단국대 사회복지학과 교수는 최근 국민연금연구원 연금포럼(2025년 여름호)에 게재한 보고서에서 “퇴직연금 제도를 무시하고 노후 소득정책을 설계할 수는 없다”며 구조적 개혁을 촉구했다.

정 교수는 2024년 말 기준 431조원을 돌파한 퇴직연금 자산을 언급하며 “국민연금 보험료 수입을 넘어서는 규모임에도 불구하고 실제 노후 소득으로 연결되지 못하고 있다”고 진단했다.

현재 퇴직연금은 ‘노후연금’보다 ‘중간 정산금’이나 ‘목돈 인출 창구’로 기능하고 있어 노후 자금이 조기 소진될 위험이 크다는 것이다.

특히 저조한 수익률 문제도 도마 위에 올랐다. 최근 10년간 국민연금 기금의 연평균 수익률은 5% 후반대였으나, 퇴직연금은 2% 초반에 머물렀다.

그는 “물가상승률조차 따라가지 못하는 수준으로 사실상 자산 가치가 하락하고 있다”고 지적하며, 금융기관 중심의 ‘계약형’ 지배구조가 한계라고 꼬집었다.

전문가가 운용을 전담하는 ‘기금형’ 체제 전환이 해법으로 제시됐다.

보고서는 제도적 허점 보완도 주문했다. 중간 정산과 일시금 지급을 제한하고, 1년 미만 단기 근로자도 퇴직급여 제도에 포함해야 한다는 것이다. 아울러 퇴직연금이 본래 취지대로 작동할 경우 국민연금과 결합해 추가 소득대체율 18~20%를 기대할 수 있다고 분석했다.

정 교수는 “국민연금 개혁만으로는 도달하기 어려운 안정적 노후 소득을 위해 퇴직연금을 제대로 세워야 한다”며 “잠자고 있는 430조원대 퇴직연금을 깨우는 것이 진정한 연금 개혁의 완성을 위한 당면 과제”라고 강조했다.