[헤럴드경제=함영훈 기자] 에버랜드에 오즈의 마법사가 뜬다. 판타지 소설 ‘오즈의 마법사’는 회오리바람에 휩쓸려 오즈의 나라로 내던져진 주인공 도로시가 집으로 돌아가기 위해 허수아비, 양철 나무꾼, 겁쟁이 사자 등 친구들을 만나 모험을 떠나는 스토리를 담고 있다. 1900년 처음 출간돼 지금까지 전세계적으로 많은 사랑을 받고 있다.

에버랜드는 9월 5일부터 11월 16일까지 펼쳐지는 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland Of OZ)’ 가을축제에서 에메랄드시티, 블러드시티 등 오즈의 마법사 세계관을 생생하게 구현한 테마존과 다양한 즐길거리를 선보인다.

SNS에 예고만 했을 뿐인데, 반응이 심상찮다. 에버랜드는 오는 9월 개막하는 ‘에버랜드 오브 오즈(The Everland Of OZ)’ 가을축제 티저 콘텐츠가 열흘만에 조회수 200만뷰를 돌파했다고 25일 밝혔다.

지난 16일 인스타그램, 유튜브 등 SNS에 처음 공개된 티저 콘텐츠에는 에메랄드빛 화려한 도시와 저주받은 듯한 보라빛 성의 대비된 모습이 신비롭게 담겨 있으며, ‘당신의 모험은 어느 쪽인가요?(Pick Your OZ)’라는 문구가 더해져 고객들의 호기심을 자극했다.

또한 20일에는 레니, 라라, 베이글 등 에버랜드 대표 캐릭터들이 각각 겁쟁이 사자, 도로시, 양철 나무꾼 등 오즈의 마법사 테마로 변신한 귀여운 티저 일러스트가 추가로 선보이며 화제를 이어갔다.