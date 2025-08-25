푸네 지역에 1호점…K-푸드·콘텐츠·뷰티로 채워 아시아 3개국 진출…“K-편의점 안착 위해 지원”

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트24가 한국 편의점 최초로 인도에 진출했다.

이마트24는 지난 21일 인도 마하라슈트라주 푸네 지역에 인도 1호점인 BHS(Balewadi High Street)점을 개점했다고 밝혔다. 푸네 지역은 다수의 한국 기업이 있는 경제 중심지다.

이마트24는 인도 진출을 위해 카페 피터(Café Peter) 등 인도에서 프랜차이즈 사업을 하는 정브라더스(Jung Brothers Hospitality)와 브랜드 라이선스 계약을 맺었다. 인도 개척 1세대인 정브라더스의 노하우가 더해져 점포 확대를 위한 전초기지가 될 것으로 기대된다.

이마트24 BHS점은 총 12층짜리 솔리테어 비즈니스 허브 내 1~2층 복층 형태로 들어섰다. 편의점으로 운영되는 공간은 2개층을 합해 총 80평(264㎡)이다. 1층은 내부 24석, 외부 32석의 취식 공간과 스낵, 가공식품 등을 판매하는 공간으로 구성했다. 카운터에서는 떡볶이, 핫도그, 김밥, 비빔밥 등 K-스트리트 푸드와 커피음료 및 베이커리 상품을 판매한다.

K-라면은 직원들이 직접 끓여 제공한다. 2층은 K-콘텐츠로 채웠다. 한국 셀프 포토부스 ‘인스포토’와 인도 기반 K-뷰티 플랫폼인 리메세 협업 공간 등이 마련됐다.

이마트24는 1위 인구대국이자 평균 연령 28세의 젊은 나라 인도에서의 한국 편의점 사업 잠재력을 높게 평가하고 있다. 이에 이마트24는 연내 2호점을 열고 내년에는 2개점을 추가로 열 계획이다. 푸네 외 다른 지역 출점도 검토한다.

앞서 이마트24는 2021년 6월 말레이시아, 지난해 6월 캄보디아에 진출했다. 24일 기준 양국의 점포 수는 각각 100개, 6개다.

이마트24 최진일 대표이사는 “인도는 그 어느 나라보다 젊고 많은 인구를 보유한 만큼 다양한 K-콘텐츠들을 보유한 이마트24와 큰 시너지를 보일 것으로 기대한다”며 “차별화된 브랜드와 상품을 통해 현지에서 강력한 우위를 점하고, K-편의점이 성공적으로 안착하도록 지원할 것”이라고 말했다.