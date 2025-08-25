국토부, 이달 KDI에 관련 연구용역 발주 보증제도 개선·에스크로 도입 등 거론

[헤럴드경제=서정은 기자] 정부가 이재명 대통령의 대선공약 중 하나인 전세사기 예방과 임차인 보증금 보호를 위한 구체적인 방안 마련에 나선다.

25일 업계에 따르면 국토교통부는 이달 초 ‘주택임대차 보증금 보호 방안 마련 연구’ 용역을 발주하고 지난 19일 한국개발연구원(KDI)을 용역기관으로 선정했다. 긴급 공고 형태로 용역이 발주됐으며 용역기간은 3개월이다. 이를 고려할 때, 이르면 연내 제도개선 방안이 발표될 것이라는 관측이 나온다.

이번 연구의 핵심은 기존 전세 보증금 보증제도 분석과 새로운 주택 임대차 보증금 보호 방안을 찾는 것이다. 특히 주택도시보증공사(HUG)의 전세보증금 반환보증의 개선 필요성과 전세사기를 근본적으로 막을 수 있는 새로운 보증제도 도입이 함께 검토될 것으로 보인다. 현재 시장에선 전세보증금 반환보증이 전세사기 등에 악용되고 있다는 비판과 함께 집값의 90%인 담보인정비율(전세가율)의 적정성에 대해서도 논란이 나오고 있다.

앞서 HUG는 지난해 말 전세보증 사고에 대한 대책으로 전세보증 전세가율을 90%에서 80%로 낮추는 방안을 국회에 보고했었다. 하지만 당시 전세가율을 90% 하향 조정한 지 2년이 되지 않았고, 임차인 보호 대상이 축소될 수 있다는 지적이 나오면서 시행되지 않았다.

새로운 보증제도로 전세사기 보증보험이 도입될 것인지도 주목된다. 이 대통령은 지난 대선에서 전세사기 방지 및 피해자 보호 강화를 주요 공약으로 내걸면서 누구나 가입 가능한 전세사기 보증보험 도입을 제시했다. 이와 함께 보증 가입 주체를 임차인에서 임대인으로 전환하겠다는 구상도 내놨다.

또 다른 보증금 보호 방안으로는 전세 에스크로(보증금 예치) 제도 도입이 검토되는 것으로 전해졌다. 전세 에스크로는 전세 보증금의 전부 또는 일부를 제3의 기관(신탁사나 보증기관 등)에 예치하는 것이다.

과거 국토연구원은 임대인의 보증금 미반환, 전세사기 문제 해결을 위해 임대차 보증금의 10%가량을 의무적으로 신탁사나 보증기관 등에 예치하는 방안을 도입해야 한다고 제안한 바 있다. 전세 에스크로를 이용하면 집을 살 때 집주인의 자기자금 투입비 부담이 커져 무한대의 무자본 갭투자도 막고, 이를 통해 전세사기도 예방할 수 있다는 것이다.

다만 전세 에스크로가 실제 도입되면 시장에 미치는 파장이 클 전망이다. 시장 전문가들은 전세 보증금이 에스크로로 묶이면 집주인의 부담이 커져 임대 수요가 감소할 가능성이 크고, 에스크로 예치 수수료 부담 증가에 따른 임대료 전가, 전세의 월세화 가속 등의 문제가 있다고 지적하고 있다.

이밖에 ‘전세보증금 상한제’ 도입 여부도 관심이다. 이 대통령 공약에 담긴 전세보증금 상한제는 전세보증금을 시세 대비 일정 금액 이하로 임차한 집주인에게는 세제 또는 행정 인센티브를 제공하는 방식이다.

한편 이번 연구 용역과 별개로 현재 여권에서는 최우선변제금 손질을 추진 중이다. 지난달 국정기획위원회는 전세사기 피해자들에 대한 구제 방안을 신속 추진과제로 정하고, 소액임차인의 최우선변제권 판단 기준 시점 개선하겠다고 밝혔다.

현행 법령은 최우선 변제금의 기준이 최초 근저당 설정일이어서 근저당권 설정 이후에 계약된 임차인의 보증금은 보호받지 못한다. 이에 소액 임차인 판단 기준을 임대차 계약 시점으로 변경한다는 것이다. 더불어민주당은 여기에다 최우선 변제금 상향과 지역 기준 조정 등의 입법화도 추진 중이다.