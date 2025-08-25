무대·조명·음향 등 개선, 684석 객석의자 전면 교체

[헤럴드경제=손인규 기자] 양천구(구청장 이기재)는 1998년 개관 이후 27년 만에 ‘양천문화회관 대극장’을 전면 리모델링하고 오는 28일 새롭게 문을 연다고 밝혔다.

이번 리모델링은 무대장치와 객석의 노후화 문제를 해소하고, 관람객의 편의성과 공연의 완성도를 높이기 위해 추진됐다. 무대부터 좌석, 음향·조명 시스템까지 전면적으로 개선하여 예술성과 기술력이 조화를 이루는 현대적 공연장으로 탈바꿈했다.

구는 리모델링 추진을 위해 서울시 ‘자치구 문예회관 리모델링’ 공모사업에 응모하여 30억원을 확보했으며 총 33억원을 투입, 올해 1월부터 8개월간 공사를 진행했다.

684석의 객석을 인체공학적 설계를 반영한 좌석으로 교체하여 편안함을 제공하고, 최신 음향반사판과 시스템 도입으로 소리가 더욱 선명하고 풍부하게 전달되도록 했다. 무대막을 움직이는 바튼 시스템과 구동 장치도 최신 프로그램 제어 방식의 자동화 설비(PLC 기반)로 전환해 정교한 무대 연출과 안전한 공연이 가능해졌다.

이를 기념해 오는 28일, 르엘오페라단의 클래식 콘서트 ‘음악의 순간 - 동서양의 만남’이 열린다. 세계적인 명화를 미디어아트로 재해석하고 고전과 현대 음악을 결합하여 시각과 청각이 어우러지는 무대로, 새 단장을 마친 관람석에서 더욱 풍부해진 사운드와 화려한 조명으로 완성도 높은 무대를 경험하는 공연이 될 예정이다.

이기재 양천구청장은 “앞으로도 시설 개선뿐만 아니라 다양한 공연 콘텐츠를 통해 수준 높은 문화예술 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.