코스프레, 댄스대회, 플리마켓 등 다채로운 프로그램

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 29일 오후 2시부터 9시까지 GTX연신849 광장에서 ‘제6회 연신내 썸머스트릿 파티’를 개최한다고 밝혔다.

‘제6회 연신내 썸머스트릿 파티’는 연신내골목형상점가 상인회가 주관하며 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

행사가 열리는 GTX연신849 광장은 이전 물빛공원을 새롭게 정비해 조성한 공간으로, 이날 개장식도 함께 진행된다.

행사장에서는 ▷코스프레 대회 ▷스트릿댄스 대회 ▷먹거리 부스 ▷플리마켓 ▷문화공연 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 문화공연으로는 마술, 버스킹 무대와 함께 인기 댄스팀 훅(HOOK), 코카앤버터의 화려한 퍼포먼스가 준비돼 있다.

은평구는 이번 축제를 통해 신규 관광객 유입과 방문객 증가로 골목상권에 활기가 돌고, 주민 간 화합이 한층 강화될 것으로 기대한다.

김미경 은평구청장은 “이번 행사가 상인과 주민이 함께 즐길 수 있는 여름밤 축제가 되길 바란다”며 “지역상권 활성화와 공동체 화합을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.