“물티슈로 화장실 청소합니다…마음 불편해서 머리도 제대로 못 감아요”

강원 강릉지역 가뭄 상황이 전해진 가운데 김진태 지사가 24일 오후 오봉저수지를 방문해 가뭄 대응 상황과 대책 등을 점검했다.

오봉저수지는 강릉시 생활 용수 공급의 87%를 담당하는 주요 취수원이다.

최근 6개월간 누적 강수량이 평년 대비 51.5%에 그치면서 저수율이 17.7%까지 떨어진 상황이다.

시는 지난 20일부터 수도 계량기의 50%를 잠그는 방식의 제한 급수를 시행하고 있으나, 당분간 뚜렷한 비 예보도 없어 저수율 하락세를 막기 어려운 실정이다.

앞으로 저수율이 15% 미만으로 떨어지게 되면 계량기를 75%까지 잠그고 농업용수 공급을 전면 중단한다.

김 지사는 “예비비 25억원을 들여 급수차 임차료를 지원할 계획”이라며 “평창, 동해, 양양에서 하루 1200t을 공급할 예정이며 이를 더욱 확대하도록 지시하겠다”고 말했다.

이어 “재난관리기금 3억5000만원을 투입해 오봉저수지 취수구에 양수펌프를 설치하고 평소 활용하지 않던 물까지 끌어올려 생활용수로 추가 공급할 계획”이라고 덧붙였다.

중단기 대책으로는 1417억원을 투입해 노후한 상수관과 정수장을 개선해 나갈 방침이다.